Comenta que su separación con el cantante fue “la mejor decisión para los dos”

Revela si fue la tercera en discordia

Marisela afirma que sin ella, no hay serie de ‘El Buki’ “Sin Marisela no hay serie”. La cantante Marisela revela si fue ella la tercera en discordia entre Marco Antonio Solís “El Buki” y su ex pareja Beatriz Adriana y le cuestionan por qué el cantante y ella no se casaron a pesar de ser “la pareja ideal” y ser una de los romances más prometedores de la música mexicana. Fue en los años 70 cuando el romance entre la cantante Marisela y Marco Antonio Solís “El Buki” se comenzó a popularizar dentro y fuera de México, provocando un sin fin de comentarios, en donde muchos argumentaban que eran una de las parejas más queridas del ámbito artístico. El romance entre Marisela y Marco Antonio Solís De acuerdo con el portal Debate, ha habido innumerables entrevistas en donde Marisela ha dicho que su primer amor fue el cantante, el cual comenzó gracias a que ella iba a ver a Los Bukis a sus presentaciones, lamentablemente su relación terminaría por cuestiones de trabajo, ya que mientras Marisela estaba a punto de sacar nueva música, mientras que El Buki andaba de gira con su banda. El portal también informa que en un momento en que llegó a promocionar su música, se reencontró con el cantante, sin embargo, El Buki ya andaba estaba con Beatriz Adriana, con quien tuvo una hija, tiempo después se divorciaron, tras esto, Marisela y él regresarían en medio de un sin fin de rumores que afirmaban que ella había sido la “tercera en discordia” y la razón por la que El Buki y Beatriz Adriana terminarían.

¿Por qué nunca se casaron? Marisela cuenta porque El Buki y ella nunca se casaron, además confiesa si fue la tercera en discordia Tras esto, mucho se creían que Marisela y Marco Antonio Solís “El Buki” pronto se casarían, sin embargo eso nunca sucedió. Mediante una entrevista proporcionada por el programa de espectáculos Ventaneando, la cantante confesaría las razones por las cuales no se casó con El Buki, afirmando que tenían pensamientos distintos que no lograban empatar: “Porque somos muy diferentes, éramos diferentes, él tiene su forma de vivir y siendo él más grande que yo tenía reglas y yo no sé aceptar reglas, además yo estaba iniciando mi carrera, yo estaba apenas empezando a trabajar y me interesaba seguir con ella”, inició la aposada como “La reina de la música romántica”.

“Fue lo mejor para todos”: Marisela confiesa si ella fue la tercera en discordia Tras esta confesión sobre el por qué nunca se casó con el cantante Marco Antonio Solís, Marisela comentó que fue una muy buena decisión para ambos: “Yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida”, sin embargo, la cantante no indagó más al respecto, dando por terminada esa pregunta. Posteriormente, a Marisela le comentaron si ella había influido en la separación entre Marco Antonio Solís y la también cantante de música ranchera, Beatriz Adriana, ante estos señalamientos, en donde fanáticos afirmaban que ella había sido la tercera en discordia, la cantante comentó lo siguiente:

¿Fue la tercera en discordia? Marisela confiesa si ella fue la tercera en discordia entre El Buki y Beatriz Adriana “No ha pasado nada, no ha pasado nada”, comenta entre risas Marisela. “Todo bonito, hay relaciones y uno cambia de pareja y es todo, yo en mi caso no tengo problema ni con Beatriz ni con la actual esposa de él, yo les deseo lo mejor” confesó Marisela ante el cuestionamiento de si fue ella la tercera en discordia entre la relación el cantante y Beatriz Adriana. La cantante reveló que se encuentra muy feliz con lo que realiza Marco Antonio Solís con su carrera, declarándosele nuevamente como su fan: “Yo estoy contenta con lo que hace Marco, soy su fan y escucho su música, no pasa nada, eso pregúntaselo a ellas”, contestó la cantante, poniéndole punto final a la pregunta.

Marisela habla de la bio serie de Marco Antonio Solís A Marisela también se le cuestionó si le gustaría aparecer en algún momento en la bio serie de El Buki, afirmando que sin ella, no habría serie: “Bueno, pues yo creo que si Marco Antonio Solís hace una serie y no existe Marisela, no hay serie, porque empezamos juntos, entonces depende de que lo platiquemos”. Para finalizar, la intérprete de Sola con mi soledad informó que a ella le gustaría que la pusieran tal y como fue con el cantante: “Como me conoce, como fui y como soy, como sigo siendo, nada especial, que no ocultara nada, como fui con él, exactamente como fui con él, porque somos la pareja ideal”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

La pandemia ocasionada por COVID-19 no ha parado, a diario se conocen las cifras donde se ve el aumento de contagios que desgraciadamente terminan en muerte y muchas veces se debe a los descuidos que tiene la población y aunque la persona esté vacunada aún así tiene los mismos riesgos de contraer dicho virus. El año pasado el medio del espectáculo sufrió por las muertes que ocurrieron con diferentes celebridades a causa del coronavirus y parece que este año no será tan diferente. El domingo 4 de julio se dio a conocer la muerte de José Manuel Zamacona, quien falleció por complicaciones causadas por dicha enfermedad, sorprendiendo a más de una persona, entre las que se destacan diferentes personalidades del medio del espectáculo.

La dura despedida Diferentes artistas se despidieron del cantante José Manuel Zamacona, quien falleció el día 4 de julio, y la noticia se dio a conocer por su familia través de un comunicado en Instagram, red social donde anteriormente se habían pronunciado ante la difícil situación que estaban pasando por la hospitalización del integrante de Los Yonic's. En la imagen que sorprendió a las celebridades se lee: "La familia Zamacona Chavarría comunica con profundo dolor el sensible fallecimiento del Sr. José Manuel Zamacona, agradecemos las muestras de solidaridad y de cariño. Pedimos una oración al Señor por su descanso eterno. Familia Zamacona Chavarría, Los Yonic's Zamacona".

La Dama de Hierro le da el adiós Una de las celebridades que expresó su sentir por la muerte del cantante fue Marisela Esqueda, mejor conocida como "La Dama de Hierro", quien en su cuenta de Instagram expresó unas palabras hacia su 'compañero', mencionando que había esperado que la noticia fuera falsa y que la tragedia nunca hubiera ocurrido. Mediante una fotografía donde aparecen los dos cantando, Marisela dio el siguiente mensaje: "Mi Zamacona. José Manuel Zamacona! ¿Qué paso? Me quede con la esperanza que esta noticia era falsa . Wow, yo no entiendo porque las personas hermosas nos dejan. Super persona, amigo, compañero y musicalmente hablando…. aunque no todos saben que muchos éxitos musicales en voz de otro cantante fueron y serán de Zamacona. Descansa en paz , amigo".

La amistad que ambos forjaron dentro de la música Ambos habían sido muy cercanos, dentro y fuera del ámbito musical, se presentaban en conciertos deleitando a la audiencia con temas como: "La pareja ideal", "Ni tu amigo, ni tu amante", entre otros. Llenaron lugares tan importantes como el Auditorio Nacional de México y siempre se mostraron cercanos, sin crear polémicas, sólo resaltando la música romántica. Fue en el año 2012 que los dos se presentaron en el escenario del Auditorio Nacional, donde los cantantes hicieron dúo y mostraron ante los demás la bonita amistad que siempre los había unido, una que hasta los últimos días de Zamacona se hizo presente y que Marisela demostró hasta en su despedida. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ .