En la imagen que sorprendió a las celebridades se lee: “La familia Zamacona Chavarría comunica con profundo dolor el sensible fallecimiento del Sr. José Manuel Zamacona, agradecemos las muestras de solidaridad y de cariño. Pedimos una oración al Señor por su descanso eterno. Familia Zamacona Chavarría, Los Yonic’s Zamacona”. Archivado como: Marisela luto muerte Zamacona

El año pasado el medio del espectáculo sufrió por las muertes que ocurrieron con diferentes celebridades a causa del coronavirus y parece que este año no será tan diferente. El domingo 4 de julio se dio a conocer la muerte de José Manuel Zamacona , quien falleció por complicaciones causadas por dicha enfermedad, sorprendiendo a más de una persona, entre las que se destacan diferentes personalidades del medio del espectáculo.

Marisela luto muerte Zamacona. La pandemia ocasionada por COVID-19 no ha parado, a diario se conocen las cifras donde se ve el aumento de contagios que desgraciadamente terminan en muerte y muchas veces se debe a los descuidos que tiene la población y aunque la persona esté vacunada aún así tiene los mismos riesgos de contraer dicho virus.

Marisela luto muerte Zamacona: La Dama de Hierro le da el adiós

Una de las celebridades que expresó su sentir por la muerte del cantante fue Marisela Esqueda, mejor conocida como “La Dama de Hierro”, quien en su cuenta de Instagram expresó unas palabras hacia su ‘compañero’, mencionando que había esperado que la noticia fuera falsa y que la tragedia nunca hubiera ocurrido.

Mediante una fotografía donde aparecen los dos cantando, Marisela dio el siguiente mensaje: “Mi Zamacona. José Manuel Zamacona! ¿Qué paso? Me quede con la esperanza que esta noticia era falsa . Wow, yo no entiendo porque las personas hermosas nos dejan. Super persona, amigo, compañero y musicalmente hablando…. aunque no todos saben que muchos éxitos musicales en voz de otro cantante fueron y serán de Zamacona. Descansa en paz , amigo”. Archivado como: Marisela luto muerte Zamacona