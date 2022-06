Mariposa social: Cómo canalizar las súper habilidades sociales de un Libra

Se mantiene lejos de discusiones

Las Libra son benditas por tener el carácter más cooperativo zodiacal. Esto significa que estar con una Libra implica un mínimo de estrés o discusión. Una Libra no va a querer luchar por las cosas. Esto no quiere decir que va a ignorar las confrontaciones u olvidarse de las cuestiones pendientes. En su lugar, Libra hablará. Ella va a trabajar con alguien para encontrar una solución y, desde luego, no va a irse a la cama enfadada contigo.