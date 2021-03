Maripily Rivera denuncia violencia doméstica

La conductora boricua, quien acostumbra mostrar su bien trabajado cuerpo, ahora mostró los golpes que recibió por parte de su ex pareja

No es la primera vez que le pasa algo similar a María del Pilar Lamentable. La conductora boricua Maripily Rivera, acostumbrada a mostrar su bien trabajado cuerpo, denuncia violencia doméstica y muestra las fotos que lo prueban. Lo más triste de este caso es que no es la primera vez que le ocurre algo similar a María del Pilar Rivera Borrero, su nombre verdadero. En las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo se comparte un video, que se retomó de la cuenta oficial de Instagram de Maripily Rivera, donde la presentadora denuncia la agresión que sufrió por parte de su ex pareja, un constructor de Pakistán que conoció en Los Ángeles, y dice que no sabe cómo aguantó tanto. Maripily Rivera agradece el apoyo que ha recibido en estos momentos Tranquila y espectacularmente vestida con una blusa negra escotada, la conductora boricua comentó en este video que quiere agradecer en primer lugar a las personas que la han llamado y están preocupadas por ella, además de ofrecer una disculpa por no poder contestar los mensajes. “Estoy en un proceso de aceptación, todavía estoy en shock de lo que me ha pasado. Estoy retomando mis amistades, mis cosas, mi vida, sanando, y tengo un montón de mensajes, voy a contestarlos poco a poco porque el teléfono me lo han explotado”, expresó Maripily(PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Maripily Rivera asegura ser una mujer fuerte Visiblemente afectada luego de darse a conocer que sufrió violencia doméstica, Maripily Rivera aseguró que es una mujer mucho más fuerte de lo que todos pueden creer, además de que es de las personas que después de una caída se levantan más fuertes y que todo esto es un proceso. “A veces, las cosas que Dios tiene para uno no es lo que uno quiere y por eso suceden las cosas que suceden, así que primeramente le doy gracias a papá Dios porque me da la fortaleza y mis amistades que me dan el ánimo y la fuerza que necesito. Todo es un proceso en la vida, uno no puede dejarse caer”.

“Soy una mujer que no se deja caer” Nacida el 15 de junio de 1977 en Ponce, Puerto Rico, Maripily Rivera dijo en este video que ella es una mujer que no se deja caer y que aprende de los ‘cantazos’ (golpes), y por eso está donde está: “Les envío un beso bien grande, que tengan un hermosa día y sigo haciendo mi rutina normal”. Antes de finalizar, la conductora boricua, quien estuvo casada con el exbeisbolista Roberto Alomar, comentó que “la vida no se termina aquí” y que ella sigue haciendo ejercicio y sonriendo, aunque reconoce que todavía no puede creer lo que le pasó.

La empujaron en una cama de madera Por su parte, en la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, se compartió una reveladora imagen que muestra los golpes que recibió la conductora boricua de parte de su ex pareja. “Así quedó Maripily luego que su novio la empujó en la cama de madera de Joe Joe. Hay denuncia y él tiene una probatoria en Los Ángeles de 3 años por manejar borracho y provocar un accidente fatal, podría ser detenido”, se puede leer en esta publicación.

“Ella siempre anda con esos hombres” Luego de que se compartiera la fotografía en la que se ve cómo fue golpeada Maripily Rivera, así como la denuncia por violencia doméstica, internautas expresaron sus puntos de vista, aunque varios sorprendieron por lo que comentaron en esta publicación. “Ella siempre anda con esos hombres”, “Se meten con abusivos”, “Ninguna merece ser maltratada así por nadie. Maripily, ya es tiempo de tú misma ponerte a pensar y analizar tu vida”, “Tan bonitas y se enamoran de los peores hombres”, “Vieja argüendera, ya que se busque hombres decentes”.

Critican con todo a Maripily Rivera Llama la atención que fueron pocas las personas que se pusieron del lado de la conductora boricua, ya que no es la primera vez que esto le ocurre, motivo por el cual no dudaron en seguir expresando sus comentarios en esta cuenta de Instagram. “Esa mujer solo se mete con hombres con hombres que la trompean”, “¿Otra vez? Todos los novios la golpean”, “Esta tipa cansa, que se ponga a trabajar porque ni buena madre pudo ser y deje de estar buscando hombres”, “Esas mujeres no aprenden, eso le pasa por cambiar de hmbre como cambiarse de calzones”.

Ya le habían dado un puñetazo en la cara Como se mencionó líneas arriba, lamentablemente no es la primera vez que Maripily Rivera se ve envuelta en un caso de violencia doméstica. De acuerdo con información del portal Mamás latinas, la conductora boricua recibió un puñetazo en la cara de parte del cubano Albert Rodríguez cuando quiso terminar con él. “Este es un momento muy triste y doloroso para mí. Aposté al amor, di una oportunidad y me encontré con una persona que me volvió a desilusionar. No hablaré más del tema por respeto a mi hijo, a mi familia, a mi abuelita que está enfermita peleando contra el cáncer y un disgusto como éste la puede matar”, expresó en esa ocasión.

“Trataré de curar mis heridas”: Maripily Rivera En entrevista que concedió a The Hufftington Post, la presentadora compartió que tras esta experiencia tratará de curar sus heridas, no solo físicas, sino también del alma: “Seguiré adelante como la mujer valiente que siempre he sido. Sé que mi mamá desde el cielo me protegió para que hoy siga viva”. El origen de este caso de violencia doméstica comenzó cuando Maripily le dijo a Albert Rodríguez que acudiera a su departamento en Miami, Florida, para terminar su relación por segunda ocasión, aunque no contaba que él la golpearía, por lo que se vio en la necesidad de devolver la agresión. La policía no tardó en arribar al lugar.

“Todo esto fue por miedo a la soledad” Tras darse a conocer esta nuevo caso de violencia doméstica por parte de su ex pareja, Maripily Rivera confesó en exclusiva a People en español que vivió un infieron durante los meses que estuvo al lado del constructor pakistaní que conoció en Los Ángeles. “Esos episodios de violencia habían sucedido en tres ocasiones, cuando fuimos con mi hermana en Navidad. La segunda fue cuando fuimos a Puerto Rico hace como un mes en una casa de playa que nos quedamos”, compartió la presentadora.