“Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea”

Horas después de dar a conocer la terrible noticia de la muerte de su hijo de 14 años de edad, el actor Mario Zaragoza encendió las alarmas entre sus seguidores luego de la publicación que compartió en la que expresó su sentir en estos momentos tan difíciles por los que está pasano.

“Pido perdón por todos mis errores. Necesito perdonarme. Necesito me perdonen. Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea. La culpa debe dejar de atacar nuestra alma. Perdón y gracias por ese perdón. Gracias”. Personalidades como el actor y conductor Omar Chaparro, así como el rapero Pato Machete, no dudaron en mandarle sus buenas vibras.