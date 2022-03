¡Pronta resignación! A poco más de un mes del sensible deceso de su hijo, el actor mexicano Mario Zaragoza habla por primera vez tras la muerte de Ángel Fernando, quien falleció de forma repentina a los 14 años de edad. Se dio a conocer también que el jovencito tenía síndrome de Down.

El actor mexicano preocupa a sus seguidores con alarmante mensaje

Un par de días después de que informara sobre la muerte de su hijo, el actor Mario Zaragoza compartió un mensaje que encendió las alarmas y por el que de inmediato sus seguidores le mostraron su apoyo total, entre ellos el actor y conductor mexicano Omar Chaparro, pero ¿qué dice este mensaje?

“Pido perdón por todos mis errores. Necesito perdonarme. Necesito me perdonen. Hoy la muerte me rodea, la enfermedad me rodea. La culpa debe dejar de atacar nuestra alma. Perdón y gracias por ese perdón. Gracias”. Semanas después de este mensaje, decidió compartir su pesar.