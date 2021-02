Mario Kreutzberger regresa con el show “Don Francisco, Reflexiones 2021”

El famoso conductor del programa Sábado Gigante analizará temas de interés personal

Aparecerá a partir del 15 al 26 de febrero, en un horario de 9:00 de la noche (hora de Miami)

Mario Kreutzberger, famoso conductor del programa Sábado Gigante, regresa a través de streaming con el show “Don Francisco, Reflexiones 2021”, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de la televisora CNN en Español.

El chileno está contento de regresar a la pantalla y en esta ocasión lo hará a partir del 15 al 26 de febrero, en un horario de 9:00 de la noche (hora de Miami).

El querido conductor buscará analizar temas de interés personal con las experiencias de los entrevistados, pero le dará un toque muy especial con sus enseñanzas.

El nuevo show de Don Francisco de CNN es una oportunidad para remontar la memoria a cuando se hizo famoso al dirigir el programa de Sábado Gigante.

Por este proyecto Mario Kreutzberger logró obtener un reconocimiento de parte de Guinness World Records, por convertirse en el programa de más larga duración en la historia de la televisión.

Con alrededor de 60 años de trayectoria, Don Francisco contará sus experiencias y sus conocimientos a través de esta plataforma.

En este nuevo proyecto la diferencia radicará en que el encuentro con su público será virtual y la gente podrá enviar sus preguntas o comentarios por mail.

Ante esto, el presentador dijo: “Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”.

Serán más de 30 invitados los que tendrán la oportunidad de ser entrevistados por el conductor chiles, desde personalidades del mundo científico y cultura.