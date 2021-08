Mario Guevara sufre accidente: AGRADECE LA VIDA

De manera textual, el comunicólogo escribió lo siguiente sobre su accidente: “Quiero agradecerle públicamente al Señor Jesucristo por haberme preservado la vida. Fueron segundos de mucho terror cuando perdí el control del vehículo al llegar a una calle inundada”.

Y agregó: “Dios fue tan bueno al no permitir que viniera carro en el carril de al lado, que mi auto no se me volcara ni que invadiera la vía contraria, lo que habría causado un choque de frente. Luego llamé a las autoridades para que me ayudaran a salir porque me quedé atascado y llegó más que un policía, un ángel que me dio una palabra de aliento justo cuando tanto la estaba necesitando”.