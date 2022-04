Sin embargo, durante una entrevista en Telediario de México, el padre de la mujer de tan solo 18 años de edad, hace inesperada confesión sobre su papel como papá. El hombre revela ante las cámaras que no es el verdadero padre de Debanhi, un día después de haber sido sepultada.

La respuesta de Don Mario fue una típica frase muy usada por los padrastros: "porque padre no es el que engendra, sino el que cría". Luego la periodista le dice que desde cuando ha estado criando a Debanhi, a lo que respondió que esta con ella desde que tenía un año cuatro meses.

Fue a través de una entrevista en un noticiero de Monterrey, en donde la conductora cuestiona a Mario Escobar, en el clip se escucha que le preguntan si es el padre biológico de la joven muerta. Inmediatamente el hombre respondió sin miedo que no lo era, dejando sorprendida a la reportera.

La molestia de los internautas se hizo presente con los comentarios que dejaron en la publicación: "Y eso que tiene que ver? Un padre no es el que engendra, un padre es todo amor y el que cría.", "Que asco de periodista eres algo que no suma para nada a la investigación. Notas y comentarios amarillistas", fueron algunos comentarios.

La “mataron y sembraron”

Durante la entrevista Mario Escobar mencionó que no descansará hasta que salga a la luz la verdad sobre la muerte de la joven de 18 años, quien se hizo viral por la última foto que le tomaron antes de desaparecer. Él se mantiene firme y afirma que “no fue un accidente”, más bien la “mataron y sembraron” en la cisterna.

"No hay imágenes de que fue un accidente. En base a los peritajes, en base a lo legal vamos a demostrar que mi hija no cayó sola, que mi hija no cayó por accidente, como dicen ellos, demuéstrame con algún documento", agregó. Hasta el momento no han revelado los videos de las cámaras de seguridad que muestran a Debanhi antes de morir.