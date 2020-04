Marino Loko anuncia su regreso a Tamaulipas

Erick Morales Guevara dice que no llevará prisioneros

Advierte que va contra narcos en Reynosa en un video

El polémico y temible integrante de la Secretaría de la Marina, Erick Morales Guevara “Marino Loko” anuncia su regreso a Tamaulipas, luego de estar alejado de ese estado por una serie de denuncias por su proceder en los operativos contra narcos, a través de un video de El Blog del Narco donde asegura que decidió volver para aplacar la violencia que hay en Reynosa, esto de acuerdo a lo que se publica en el portal de La Verdad.

En la página se indica que el integrante de las fuerzas armadas de México fue enviado al parecer a Michoacán por un tiempo, esto se deduce por la manera en que aparecían algunos integrantes del crimen organizado, muy singular y parecida a la forma de operar del marino, ya que a muchos los obligaba a vestirse de mujer al momento de su detención.

Fue ahora que a través de un material Erick Morales Guevara decidió anunciar su regreso a Tamaulipas, lugar en donde dejó muchos enemigos que no le perdonan que los humillara. De acuerdo a Infobae, el integrante de la Semar gustaba de burlarse de los sicarios detenidos con fotografías en las que incluso los obligaba a besarse entre ellos.

“El Marino Loko” que cazaba narcos, los vestía con lencería y los exhibía en redes sociales https://t.co/ZmPdYBNWC5 — Infobae México (@InfobaeMexico) March 20, 2020

Todas estas actitudes le valieron el odio de muchos narcos quienes incluso ofrecieron le pusieron precio a su cabeza, aunque algunos murieron en el intento. Sin embargo, algunos cansados de sus osadías, decidieron denunciar que recibía sobornos de algunos grupos criminales.

El video de la amenaza se puede ver en El Blog del Narco y el supuesto Marino Loko dice de manera textual lo siguiente: “Nomás para dar parte que a esta hora arribamos a tierras tamaulipecas, esta es la última vez que voy a transmitir, no me gusta estar hablando, no vaya a ser que allá me enganchen o algo y sepan que ando aquí ching… la mad…”.

Y continúa: “Estamos en esta tierra tan bonita que… Tampico, Tamaulipas para estar agarrando a estos cabr… ¿A quién vamos a agarrar?”, luego le responden: “Malandros jefe”. “A huev…”, dice el Marino Loko.

“Nada más para que estén atentos allá, le prometo, Teto, Canelo, Chuy, a toda la bola de cul… que se pone hasta la mad… eso es lo que tengo pendiente… nomás de una vez le dijo jefe no vamos a llevar a ningún pinch… prisionero, ustedes saben cómo trabajo, ¡Vamos a empezar el show!, ya córtale a esa mad… pa empezar a trabajar”.

Tamaulipas es un estado al norte de México, fronterizo con Estados Unidos y por años ha sufrido la violencia generada por los cárteles de la droga.

En esa entidad se han registrado secuestros, ejecuciones, secuestros, ajustes de cuentas, extorsiones, robos, y todo tipo de delitos en los que participan grupos del crimen organizado.

El Marino Loko argumenta que su regreso es para seguir una lucha contra los sicarios y narcos en Reynosa, una de las ciudades más golpeadas por la violencia en todo el país.

El video en el que Erick Morales Guevara anuncia su regreso, fue subido a redes el 19 de marzo pasado por El Blog del Narco.