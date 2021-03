Sin embargo, las mismas autoridades consideran que el inculpado no tiene ningún remordimiento de lo ocurrido y que no está arrepentido de lo que hizo. El crimen cimbró a la comunidad al saber la manera en que el hombre cometió el crimen.

El hombre manchó su historial luego de servir por la Marino por ocho años, ya que no tenía antecedentes penales, sin embargo, el juez encontró todas las pruebas necesarias para ser condenado a prisión por el artero crimen.

Pero no solo eso delató a Matthew Sullivan, sino que tras ello, los policías investigadores hallaron restos de sangre debajo de la alfombra de su habitación y un cuchillo en el ático. El hombre vivía en Delaware cuando fue arrestado en 2018.

Pero Matthew Sullivan peleó por su libertad y su inocencia, ya que en las audiencias alegó que Elizabeth estaba drogada y que ella no iba con frecuencia a su hogar. El exmarino no tenía antecedentes penales y tenía un buen historial laboral.

“SIN REMORDIMIENTO”

Leyendo entre líneas, la fiscal Lindberg consideró que Sullivan no mostró remordimiento y no se arrepintió de sus acciones. “Claramente no hay remordimiento por parte del acusado. Él piensa que podría haber recibido un veredicto diferente”.

Y es que el acusado manifestó que sentía que si algunos testigos hubieran declarado a su favor, el veredicto del juicio habría sido diferente. “Creo firmemente que su testimonio habría cambiado el veredicto en este juicio”, dijo. Archivado como: Marino congela esposa infidelidad