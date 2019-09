Página

El Investigador independiente, Jhon Greenwald, quien dirige The Black Vault (sitio web dedicada a albergar documentos gubernamentales desclasificados) solicitó más información acerca de los fenómenos captados la Marina.

Uno de los pilotos que se encontraba en una de las embarcaciones involucradas de uno de los videos, describió que el objeto lucía ‘blanca sólida, lisa, sin bordes … uniformemente coloreada sin góndolas, pilones o alas y tenía la apariencia de un huevo alargado o Tic Tac”.

El portavoz de la Jefatura de Operaciones Navales para la Guerra de la Información, Joseph Gradisher dijo que: “La información obtenida en estos informes será catalogada y analizada con el propósito de identificar cualquier peligro para nuestros aviadores”.

La Marina de Estados Unidos explica que los avistamientos de hace más de un año que fueron publicados en los videos: “FLIR1”, “Gimbal” y “Go Fast”han sido clasificados fenómenos aéreos inexplicables y afirman que son reales.

Ha pasado más de un año desde que se publicaron una serie de videos los cuales mostraban lo que parecía ser la presencia de ovnis avistados por la Marina de EE.UU. Y no fue sino hasta estos días que un funcionario de este cuerpo militar declaró a través de una publicación la confirmación de que los objetos captados en los videos son, en efecto, “fenómenos aéreos inexplicables”.

Los objetos voladores no identificados (UFO) han sido desde siempre, uno de los temas que más fascina a las personas (fanáticas o no) en cuanto a temas de la pseudociencia. Desde hace años se han publicado testimonios, videos, teorías e incluso documentales acerca del tema.

Gizmodo, a través de su página web, explica que los videos mostraban imágenes de ovnis (objetos voladores no identificados) que fueron recuperados por la academia de artes y ciencias To The Stars (TTSAAS) y fueron publicados por The New York Times en diciembre del 2017 y en marzo del 2018, a través de un reportaje enfocado en un programa secreto del Departamento de Defensa cuyo objetivo era investigaba fenómenos aéreos no identificados desde el 2012.

TTSAAS publicó en su blog que la grabación más reciente había sido captada por un Hornet F/A-18 en 2015 y añade que: “El objeto no tiene superficies de vuelo distinguibles o estela de condensación, y su vuelo parece desafiar las leyes conocidas de la física”.

Cabe mencionar que un portavoz del Pentágono mencionó que el Departamento de Defensa no proporcionaría comentarios a Gizmodo, acerca de las imágenes.

Sin embargo, las cosas no se quedaron así. En agosto, el investigador independiente, Jhon Greenwald, quien dirige The Black Vault (sitio web dedicada a albergar documentos gubernamentales desclasificados) solicitó más información acerca de los fenómenos captados la Marina.

“La Marina denomina a los objetos contenidos en estos videos como fenómenos aéreos no identificados”, fue la respuesta de Joseph Gradisher, portavoz de la Jefatura de Operaciones Navales para la Guerra de la Información.

Greenwald preguntó también que a qué se debe que use el término “fenómenos aéreos no identificados” en ves de “objeto volador no identificado”, entonces le explicaron que: “La terminología de ‘fenómenos aéreos no identificados’ se utiliza porque proporciona un descriptor básico para los avistamientos/observaciones de personas no autorizadas/aeronaves/objetos no identificados que han sido observados entrando/operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”.

Gradisher también comento al sitio web Motherboard que: “La Marina considera que los fenómenos contenidos/representados en esos tres videos no están identificados”.

De acuerdo con el análisis de Jhon Greenwald a Motherboard, el haber usado el término “fenómenos aéreos no identificados” le sorprendió y emocionó ya que él esperaba que la Marina los clasificara como “globos” o “drones”, como ya había hecho anteriormente el Pentágono en situaciones similares en el pasado. Dando a entender que ni siquiera las autoridades conocen qué son esos objetos.

El ejército estadounidense cambió recientemente su política sobre los informes de avistamientos a causa la “cantidad decente” de personas que han informado sobre “aviones no autorizados y / o no identificados” que acceden a los campos de entrenamiento militar y su espacio aéreo.