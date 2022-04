Marimar Vega habla en exclusiva sobre la nueva serie “Cecilia”

La serie cuenta con un total de 8 capítulos

La mexicana interpreta al personaje de Ana, la hermana menor de Cecilia Marimar Vega serie Cecilia. Esta nueva producción de VIS que se estrena el 14 de abril por Paramount, sigue la historia de una mujer que lucha por mantener a su familia unida creyendo poder lidiar con todo pero, tras sufrir un derrame cerebral, todo cambia. Se trata de una serie protagonizada por Mariana Treviño en el rol principal, acompañada por Erick Hayser, Marimar Vega, Michel Brown y César Bono. La serie cuenta a lo largo de los 8 capítulos la historia de Cecilia, interpretada por Mariana Treviño, una mujer creativa, carismática y audaz que ha transformado, a fuerza de talento y mucho trabajo, la panadería de sus padres en un exitoso negocio. Sin embargo, sus propios miedos y conflictos la han llevado a crear a su alrededor un sistema familiar sumamente dependiente de ella, donde el amor ha sido reemplazado por la necesidad. Marimar Vega habla sobre la nueva serie “Cecilia” Además, Cecilia tiene como cortina musical un tema original de la cantante Julieta Venegas inspirado en la historia de la serie. La música y la letra del tema, compuestas por la misma cantante, se grabaron en Buenos Aires especialmente para la serie y lleva su mismo nombre: Cecilia. Marimar Vega es una actriz mexicana. Es hija del actor Gonzalo Vega y de la actriz Leonora Sisto, y hermana de Zuria Vega. En esta nueva serie, la actriz interpreta al personaje de Ana, la hermana menor de Cecilia y habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo proyecto en su carrera.

Marimar Vega serie Cecilia: Cuéntame un poco acerca de este personaje de Ana, que es la hermana de Cecilia. “Cecilia es un proyecto que yo quiero mucho. Yo y creo que todos, desde que llegó a mis manos en papel yo dije ‘hay que joyas es esto, hace mucho no me llegaba algo escrito así también’. Entonces eso para empezar, ya como actor es delicioso poder trabajar con un buen guion. Y luego el personaje pues era muy interesante. A mí me encanta hacer cosas distintas y Ana es todo lo distinto a mí y a todos los personajes que había hecho. Entonces lo gocé mucho. La quiero mucho. Le tengo mucho cariño”. “Y pues sí, Ana es una persona que es muy torpe emocionalmente, es muy torpe socialmente. Es gamer, yo soy cero gamer, solo está tatuada, me gustan los tatuajes. Si no fuera actriz estaría más tatuada. Fuma, yo no fumo. Es muy directa, eso sí, yo también soy directa, pero tengo más filtro que ella. Afortunadamente he pensado en la vida, tener más filtro que ella, pero no meterme en tantos problemas. Y bueno, yo tengo una gran relación con mi familia también, afortunadamente. Y ella no, es una persona que se siente, pues no querida. Y de ahí la raíz de todos sus problemas en la vida”.

Marimar Vega serie Cecilia: ¿Tú en algún momento te has sentido como como Ana, con tus hermanos de un poco medio celosa? “Veo a mi tío y tienen una relación muy bonita. Y nosotros crecimos viendo eso. Y creo que eso ha sido fundamental. En mi casa, en mi familia y ojalá mis sobrinos. Y si yo tengo hijos también como que es algo que es muy bonito, como fomentar la relación armoniosa y bonita en la familia, porque es lo más valioso que uno tiene y de verdad yo lo pienso así”. “En el caso de Cecilia, creo que justo es muy interesante cómo a partir de una tragedia familiar que muchas veces nos pasa en la vida, porque así somos, hasta que no ves algo perdido o hasta que no pasa una tragedia, no se reacomoda las cosas. Como a partir de una tragedia todo mundo despierta y dice cómo das por sentado lo que hacen los los papás por uno, la mamá por uno y crees que van a estar toda la vida y que toda la vida van a solucionarte la vida y no”.

¿Tú en algún momento te has tratado de rendir cuando has tenido una batalla difícil? "Sí, mucho, yo creo que con la enfermedad de mi papá fue de las cosas más duras que tuvimos que enfrentar como familia, mi divorcio. Divorciarse es horrible, pero yo creo que hoy por hoy, yo creo que la salud es de las cosas más valiosas. Y sería lo que más miedo me daría a mí en la vida, como enfermarme de algo". "Pero sí creo casi fielmente que todo pasa para algo, no por algo, para algo. Y así lo vivo, entonces pues lo que pase es para qué es, para qué pasó esto, no por qué me pasó a mí, sino para qué. Y a partir de ahí, entonces es donde puede haber cambios. Y las cosas pasan para algo".

¿Cómo fue trabajar con Mariana Treviño? "La Mariana y yo habíamos trabajado en Amor de mis amores, en una película que hicimos con Manolo Caro hace mucho y luego hicimos teatro juntas también con Manolo. Y pues como que hemos sido partícipes de la carrera de las dos así, pero nunca habíamos trabajado tanto tiempo juntas". "Nos queremos mucho porque nos admiramos mucho, nos respetamos mucho. A mí me gustó mucho en este sentido, me puse a observar mucho a Mariana, la observé mucho, vi como es una actriz que piensa todo el tiempo en escena, todo el tiempo está pensando, por eso la hace tan buena actriz, creo yo".

¿Cómo fue trabajar con todo el elenco? "Entonces como que la observé mucho y le adopté cosas en ese sentido piensa y pregunta mucho. Es una actriz que confía mucho en su director y ella pregunta todo el tiempo y recibe, lo cual es muy bonito. Y luego están mis contactos, porque Michelle, Martín y Eric, pues son como amigos de la vida, se había trabajado pero con los demás no, y la pasamos bomba". "La verdad es que nos divertimos mucho y César Bono es mi descubrimiento del año. No sé, él y yo tenemos un boom ahí desde que llegó. Fue, hija mía, y fue como si fuera mi papá. Se me acercó, tuvimos unas conversaciones y un amor así. Muy lindo. Muy lindo. Fue como si mi papá me lo hubiera mandado a él. Y lo adoro, es un tipazo entero, nunca se queja".

¿Cómo te sientes ahora, casada, la luna de miel sigue todavía? “No, porque no hubo luna de miel. Porque estamos trabajando los dos mucho. Entonces nos extrañamos mucho. Yo estoy en Colombia por tres meses trabajando. Él está en México, pero feliz, muy feliz, muy en paz. Muy feliz, la verdad”. En el caso de Juan Pablo Medina, ¿Qué significó que le aprendiste a él que estuviera presente en este día tan importante (Boda)?

"Pues fue hermoso cuando me dijo que él me dijo 'si yo logro caminar para la boda, voy a ir' y que haya elegido como la boda para ver a todo mundo. Y fue uno de los extra plus de lo hermoso y emotiva que fue mi boda. Y que él haya estado ahí fue excepcional porque lo adoro y verlo feliz y divertirnos juntos todos fue muy bonito".