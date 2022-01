Maribel Guaria da positivo a Covid por segunda vez.

“Me voy a morir” afirma la actriz.

Usuarios internautas reaccionan ante el anuncio de Maribel. Maribel Guardia segundo contagio. Maribel Guardia había ‘desaparecido’ de redes sociales desde hace días y ahora se sabe la causa; en medio de rumores de que estaba grave de salud, la actriz admitió las sospechas de la gente y a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Maribel Guardia confesó el haber dado positivo a Covid-19. La ex de Joan Sebastian se contagió de coronavirus pese a tener las vacunas correspondientes a la gente de su edad, sin embargo, un tanto despeinada y con el humor que la caracteriza apareció para dar un mensaje a toda la gente que desde su desaparición en redes se mantuvo preocupada por ella. Maribel Guardia da positivo a Covid-19 A unas semanas de que iniciara el 2022, los rumores sobre la salud de la actriz y cantante originaria de Costa Rica se empezaron a esparcir al desaparecer de las redes sociales, pues la ex de Joan Sebastian siempre ha estado en contacto con su público haciéndoles saber sus día a día. “Hola, bueno quería hacer este videíto para contarles que me dio COVID la semana pasada y empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta y me fui a hacer la prueba y salí positivo”, expresó en su video posteado en su cuenta de Instagram.

Suspendió sus labores artísticas a causa de haber dado positivo a Covid-19 "Inmediatamente le avisé a mis productores de la telenovela y al del teatro, son muy amables conté con su apoyo absoluto y total… Gracias a Dios lo único que me dolía era la garganta y haciendo gárgaras con enjuague bucal me sentí muy bien, no he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura", dijo Maribel Guardia sobre su contagio de Covid-19. La actriz contó cómo está lidiando su familia con este contagio puesto que no a todos le dio: "Sólo estoy tomando paracetamol, aquí nos dio a todos en la casa, a los hombres no, ni a Marco mi esposo, ni a mi hijo Julián, pero mi nieto sí, le duró dos días, un poquito de tos y ya anda jugando tan contento como siempre con los perritos", precisó.

Pese a contar con tres vacunas Maribel Guardia se contagió de Covid “Cuídense mucho por favor, gracias a Dios yo tengo 3 vacunas y eso me ha ayudado mucho porque los síntomas han sido muy leves, nada más un poco de cansancio y dolor de garganta. Creo que ya voy de salida, espero reintegrarme el fin de semana al teatro… ya me reincorporaré a la telenovela, Dios los bendiga, si tienen síntomas de gripa no salgan a la calle porque seguramente es Covid y recuerden no contagiar a gente que para ellos pudiera ser grave si no están vacunados”, finalizó su video. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Pero lamentablemente fuera de las expectativas de Maribel Guardia, pues a inicios de semana, la actriz de 62 años usó su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores y comunicarles sobre su estado de salud. La originaria de Costa Rica fue donde reveló que le había dado el virus que causó la pandemia.

German Ortega anunció el segundo contagio de la actriz costarriqueña Posteriormente, durante una entrevista, según a lo que informó El Heraldo USA, la originaria de Costa Rica hizo una explosiva declaración sobre su futuro, lo que causó que muchos de sus seguidores quedaran totalmente impactados ante la confesión de la actriz, cabe señalar que ella no fue quien anunció su segundo contagio en tv abierta. Fue a través de una entrevista que German Ortega ofreció para 'Venga La Alegría' en donde compartió que su compañera de teatro había dado positivo por segunda vez al Covid-19 "A Maribel ya es la segunda (vez que se contagia), ya hablé con ella", dijo el actor, "que se consienta esta semana, que se relaje porque es una mujer que trabaja demasiado y le diría 'Maribel, manita, aquí cuidamos la obra, aquí está tu lugar'", expresó el actor. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

“Me voy a morir”, Maribel Guardia se previene con un testamento tras contraer Covid De acuerdo con el portal de El Heraldo USA, Maribel Guardia de momento señaló que haber contraído Covid-19 por segunda ocasión la puso a pensar acerca de la fragilidad de la vida y lo impredecible que esta puede ser por lo confesó dentro de la entrevista que está considerando en hacer su testamento para evitar todo tipo de problemas. “Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también’, entonces vamos a poner las cosas en orden”, expresó la actriz para las cámaras de ‘Despierta América’. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

La actriz costarriqueña anunció en redes ya haberse recuperado tras su segundo contagio Aunque la costarriqueña se ha hecho consciente de uno de los temas más sensibles para cualquier persona, a través de redes sociales dejó más que en claro que ya se ha recuperado del Covid-19 por segunda vez y fue este domingo regresó a la obra de teatro el Tenorio Cómico. Maribel Guardia compartió la noticia con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram. En el post que realizó se puede observar que aparece disfrutando de un café de su natal Costa Rica junto a sus mascotas, mientras aprovechaba el calor del domingo con una minifalda y un crop top que mostró su cintura de avispa dejando a más de uno boquiabierto.

Usuarios internautas reaccionan al post de Maribel Guardia Tras hacer el posteo en donde especifica que ya va de salida de este segundo contagio por Covid-19 muchos de sus seguidores no tardaron en manifestarse para mostrar el gran afecto que tienen hacía la actriz costarriqueña y darle a saber que ellos están para darle todos los ánimos posibles tras su recuperación. “Que agradable es verla sana y de muy buen humor”, “Estas muy linda y hermosa”, “Mari, siempre hermosa”, “Lindura”, “Que te vaya súper bien”, “Que bueno que ya estés mejorando”, “Dios te bendiga siempre”, “Te deseo todo el éxito del mundo hoy y siempre”, “Que bueno es verte recuperada”, “Ánimo hermosa, puedes con eso y mucho más”, son algunos de los comentarios que se leen.

Famosos que han sido contagiados por Covid por segunda ocasión Maribel Guardia no es la única artista que se ha contagiado dos veces de COVID, pues así como ella, Alejandra Guzmán, Carmen Barbieri, Arap Bethke, Galilea Montijo y otros famosos han dado positivo de nuevo al coronavirus pese a estar debidamente vacunados, sin embargo todos coinciden en que la segunda vez ha estado más leve. Sin embargo, otra famosa que batalló bastante porque seguía saliendo positivo a las pruebas y así lo sufrió por 3 meses fue Danna García quien además precisó estar temerosa de caer de nuevo en las garras del coronavirus pues le dejó bastantes secuelas como piel seca, caída de cabello y pérdida de equilibrio y memoria. Archivado como: Maribel Guardia segundo contagio.