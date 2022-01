Maribel Guardia admite problema de salud

La ex de Joan Sebastian se sincera ante los rumores de que está grave

La de Costa Rica se ve un tanto desaliñada y la gente le manda mensajes Maribel Guardia había ‘desaparecido’ de redes sociales desde hace días y ahora se sabe la causa; en medio de rumores de que estaba grave de salud, la de Costa Rica admitió las sospechas de la gente y a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Maribel Guardia confesó tener COVID. La ex de Joan Sebastian se contagió de coronavirus pese a tener las vacunas correspondientes a la gente de su edad, sin embargo, un tanto desgreñada y con el humor que la caracteriza apareció para dar un mensaje a toda la gente que desde la semana pasada está preocupada por ella. Maribel Guardia admite problema de salud Y es que desde que terminaba el año pasado, Maribel Guardia estaba muy activa en su trabajo mediante una telenovela y una obra de teatro, mismas que ha tenido que ver interrumpidas ante el contagio de COVID que tuvo lugar hace unos días y que la alcanzó a ella y a parte de su familia según comentó. A unas semanas de que iniciara el 2022, los rumores sobre la salud de la actriz y cantante originaria de Costa Rica se empezaron a esparcir al desaparecer de las redes sociales, pues la ex de Joan Sebastian siempre ha estado en contacto con su público haciéndoles saber sus día a día.

Maribel Guardia con COVID Mediante su cuenta de Instagram, Maribel Guardia apareció con su cabello desaliñado, pero eso sí, perfectamente maquillada, utilizando un filtro y muy tapada, grabando un video desde el jardín de su casa para acallar rumores sobre la supuesta gravedad en que se encontraba su estado de salud. “Hola, bueno quería hacer este videito para contarles que me dio COVID la semana pasada y empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentir como mormada y me dolía un poquito la garganta y me fui a hacer la prueba y salí positivo”, comenzó contando.

Admite lo que mucha gente sospechaba Maribel Guardia habría estado muy expuesta al COVID en los últimos días haciendo su vida normal y trabajando en una telenovela en Televisa y una obra de teatro, que ambas tuvo que cancelar mientras logra salir de la enfermedad que está aquejando al mundo entero en esta cuarta ola con la variante ómicron. “Inmediatamente le avisé a mis productores de la telenovela y al del teatro, son muy amables conté con su apoyo absoluto y total… Gracias a Dios lo único que me dolía era la garganta y haciendo gárgaras con enjuague bucal me sentí muy bien, no he tenido ni dolores de cabeza, ni temperatura”, dijo Maribel Guardia sobre su contagio de COVID.

El COVID ¿La tiene grave? La costarricense contó cómo está lidiando su familia con este contagio puesto que no a todos le dio: “Sólo estoy tomando paracetamol, aquí nos dio a todos en la casa, a los hombres no, ni a Marco mi esposo, ni a mi hijo Julián, pero mi nieto sí, le duró dos días, un poquito de tos y ya anda jugando tan contento como siempre con los perritos”, precisó. Maribel Guardia se siente de buen ánimo pero sí le aconsejó a la gente que se cuide de la pandemia de COVID que aún no termina y pidió no desprotegerse: “Cuídense mucho por favor, gracias a Dios yo tengo 3 vacunas y eso me ha ayudado mucho porque los síntomas han sido muy leves, nada más un poco de cansancio y dolor de garganta”, expresó.

¿Ya va de salida del COVID o se siente muy mal? “Creo que ya voy de salida, espero reintegrarme el fin de semana al teatro, gracias a ‘La Chupitos’ que este fin de semana hizo el papel de Doña Inés, seguramente que estuvo maravillosa y ya me reincorporaré a la telenovela, Dios los bendiga, si tienen síntomas de gripa no salgan a la calle porque seguramente es COVID y recuerden no contagiar a gente que para ellos pudiera ser grave si no están vacunados”, finalizó. La gente reaccionó al video de la actriz de 62 años: “Que te mejores hermosa”, “Recupérate pronto bizcocho”, “GAD Mari, que bueno que estás bien. Ya mero Besos a todos en casa. Pronta recuperación”, “Amiga que te mejores pronto, bendito Dios que estás bien recuperándote”, “Pronta recuperación mi bella Maribel! Un abrazo y saludos a todos”, “Que bueno que ya estás bien Maribel”.

La gente manifestó sus oraciones para Maribel Guardia Más personas se sumaron en desearle lo mejor a Maribel Guardia por su contagio de COVID: “Hay muñequita linda que triste, pero que bueno que no les dio fuerte!! Y gracias a Dios que no le pegó a Marcos que la 1 era le dio terrible!! Los quiero mucho cuídense”, “Que bueno que están todos bien un abrazoteee”, “Que bueno saber que estás bien !! Te mando un abrazo fuerte”. “¡Recupérate pronto reina!, que Dios te cuide siempre Tqm, bendiciones”, “Bendiciones y los mejores deseos siempre para ti! Que te recuperes muy pronto!”, “Deseamos de todo corazón que te mejores pronto muñeca te amamos Kris&Dalii”, “Hermosa espero que se encuentre bien y que Dios restablezca su salud muy pronto Bendiciones para Ud y su familia”, “Jesucristo está contigo en todos los momentos. Jesús te ama en espíritu verdadero”, expresaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARIBEL GUARDIA ADMITIENDO COVID.

Los famosos que se han contagiado dos veces de COVID Maribel Guardia no es la única artista que se ha contagiado dos veces de COVID, pues así como ella, Alejandra Guzmán, Carmen Barbieri, Arap Bethke, Galilea Montijo y otros famosos han dado positivo de nuevo al coronavirus pese a estar debidamente vacunados, sin embargo todos coinciden en que la segunda vez ha estado más leve. Sin embargo, otra famosa que batalló bastante porque seguía saliendo positivo a las pruebas y así lo sufrió por 3 meses fue Danna García quien además precisó estar temerosa de caer de nuevo en las garras del coronavirus pues le dejó bastantes secuelas como piel seca, caída de cabello y pérdida de equilibrio y memoria. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.