La guapa actriz y cantante Maribel Guardia es una de las celebridades que siempre se mantiene activa en sus redes sociales para buscar estar más cerca de sus seguidores, y diariamente trata de subir contenido a sus redes, en el caso de Instagram sus sensuales fotos no pueden faltar.

A pesar de que la actriz mexicana luce espectacular con su escultural figura, hubo algo que llamó mucho la atención de los internautas y es que al fondo de la imagen aparece su perrito mascota de nombre Sadie muy limpio. Cabe recordar que hace algunos meses las críticas le llovieron por no bañar a su mascota.

Ahora la actriz de 62 años dejó atrás las críticas al presumir que ya bañó a su perrito ‘Sadie’. En este post no solo les enseñó a sus seguidores el escultural cuerpo fitness, sino que también aprovecho para presumir a su mascota y demostrar que sí lo baña y la prueba está en la fotografía reciente.

“Mi amor hermosura preciosa bella me encantas eres la más hermosa”, “Buenos días. Que preciosa estás mujer”, “Tienes bonito cuerpo es muy bien hacer deporte, pero lo carita ya se te ve muy cucha”, “Woooow te ves increíble con el color verde”, “Cada ves más linda”, fueron algunos comentarios.

Pero a diferencia de sus otras publicaciones, en esta ocasión la actriz no recibió sus acostumbrado halagos, al menos en la publicación de Suelta la Sopa donde subieron esa fotografía, los reclamos por el aspecto de la mascota de Maribel Guardia no se hicieron esperar.

“Pobrecito perrito”, “Bella Maribel, pero la mascota no”, “Tu perrito necesita un corte de pelito”, “Fue lo primero que vi!! Jajajajajaja tan bello feito pero tierno”, “Me llamó la atención el perrito, yo tengo uno, y me da lástima como está de sucio”.

“El perrito da lastima”, “Me da lástima, necesita un lavado urgente”, “Me he reído duroooo… no vi el perrito con cara de cabreado y que huevos…tu divina espectacular y yo todo destruido, le dice el pobre animal”, “Ella una Diosa, el perrito peor que el de Mary Mar”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

‘El perrito es el que necesita aseo’

“jajaja no me di cuenta ni de que ahí estaba el pobre…. Se confunde con el suelo”, “Jajajaaa es verdad ya quiere una buena despeluchada pobre”, “El perrito es el que necesita aseo”, “Dios ayude al perrito”, “Ella súper bien pero al pobre perrito se ve que no le han pasado el peine en un tiempo”, le escribieron a la cantante.

Las críticas no pararon: “El perrito se ve sufrido, mal atendido”, “Que onda con el perrito, todo debe estar en armonía, los perros también son nuestro espejo”, “Muy elegante y todo, pero que le invierta también a su perrito”, “El perrito necesita ayuda”, “Y el look del perrito”. Archivado como: Maribel Guardia perro