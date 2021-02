En redes sociales Maribel Guardia aparece con outfit que va de acuerdo a su edad

La actriz luce espectacular con cualquier atuendo que use

La imagen fue compartida en su cuenta de Instagram

Maribel Guardia palazzo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz Maribel Guardia, presume su belleza, pero en esta ocasión lo hace portando un outfit que va de acuerdo con su edad.

Y es que la también cantante, constantemente cautiva a sus seguidores con su figura, apareciendo en algunas imágenes ya sea en bikini o en conjuntos deportivos que resaltan su cintura.

En esta ocasión la artista de 61 años de edad publicó un par de fotografías en su red social, donde dejar ver que el envejecimiento no existe para ella, y es que no importa que use, ella siempre luce sensacional.

Acompañado de una frase de un escritor, Maribel Guardia aparece portando un palazzo floreado en color blanco y negro, mientras esté posando para la cámara en unas escaleras en el interior de una casa, “Quienes creen que el dinero lo hace todo , terminan haciendo todo por dinero . VOLTAIRE”.

Constantemente la celebridad complace a sus seguidores que cada vez que sube una instantánea de ella, enseñando su sensual cuerpo, ellos le agradecen enviando sus piropos y halagos.

Halagos de celebridades

Algunas celebridades se hicieron presentes en los comentarios de la publicación de Maribel, donde quedaron con la boca abierta por la belleza que posee la cantante a pesar de su edad.

Artistas como Laura Bozzo y Latin Lover, enviaron algunos piropos como unos emojis de fuego, junto con una aclaración de lo hermosa que se ve usando ese outfit, que va de acuerdo a su edad.

La imagen hasta el momento cuenta con una gran cantidad de comentarios, además de que ha obtenido más de 43 mil reacciones de “me gusta” de parte de los internautas que vieron la foto.