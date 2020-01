Página

1 de 6

Maribel Guardia presumió tremenda figura en bikinazo de infarto

La actriz y cantante de origen costarricense no se guardó nada y demostró que a sus 60 años luce mejor que nunca

Incluso, humilló a la mismísima Laura Bozzo y a su hija, Alejandra de la Fuente

Maribel Guardia hizo de las suyas y se destapó con un candente video en las redes que dejó muy poco a la imaginación y demostró que luce un cuerpazo de infarto, humillando y opacando a Laura Bozzo y a su hija.

Sin duda alguna, Laura Bozzo y su hija Alejandra de la Fuente se han ganado el respeto de cientos de usuarios en las redes, ya que la peruana y su heredera constantemente presumen su belleza.

Asimismo, han dejado claro que gozan de una figura envidiable que les ha valido miles de elogios. Pero en esta ocasión apareció Maribel Guardia para dejarles claro que el trono de la belleza y la sensualidad lo tiene ella.

En la cuenta de Instagram de Maribel se pudo ver un videoclip donde se le ve sentada a la orilla de una alberca, con los pies juntos y de rodillas, presumiendo un tremendo traje de baño de una sola pieza que pareciera ser un bikini simplemente unido por un pedazo de tela en el frente.

Y es que el bañador que utilizó Maribel Guardia dejó maravillados a más de uno, ya que exhibió por completo las piernas, retaguardia, abdomen y pechonalidad de la actriz en todo su esplendor, dejando muy claro que a sus 60 años aún tiene ‘todito en su lugar’.

Ante el cuerpazo de la intérprete resultaba casi imposible que los elogios no aparecieran.

Vea el video aquí.

“Qué humillación, Dios mío. Quiero hacer el pacto con el demonio. Me urge.- Espectacular. Qué bárbara. Saludos”, dijo una seguidora al ver el físico envidiable de Maribel Guardia.

Y es que muchos seguidores han confesado que la actriz luce mejor aún teniendo hasta el doble de su edad.

“Si eres Maribel Guardia y cargas ese cuerpazo, todos los días serían viernes”, escribió otra seguidora.

“Estás guapísima, Maribel Guardia”, fue el mensaje de otro internauta.

“Hazme todo menos falta. Este es un monumento de mujer”, añadió otro internauta impactado con el físico de la costarricense.

“Pacto con el diablo”, recalcó otro al ver la perfección de las curvas y atributos de la intérprete.

“Una Diosa”, “muy bella”, “¿cuál es el secreto?”, “perfección”, “una palabra…. espectacular”, “qué envidia, pero de las buenas. Diosa”, “pero qué perfección de mujer”, “quisiera ser tu camarógrafo”, se pudo leer.

Y es que Maribel Guardia no solo impactó a sus fans, sino que les puso un ‘alto’ a Laura Bozzo y a su hija, quienes a pesar de posar con muy poca ropa, no pudieron vencer a la ex de Joan Sebastian.

Por su parte, Laura Bozzo recurrió a su cuenta de Instagram para lucir un bañador de una sola pieza desde su querido Acapulco.

Dentro de una alberca y con un traje de baño negro, Laura Bozzo exhibió su pechonalidad sin tapujos mientras el sol irradiaba su figura.

“Qué hermosa. Qué cuerpazo tiene”, “bellísima”, “simplemente hermosa, mi Laurita”, “hermosa, cuerpazo toda una diva”, “radiante”, “belleza de mujer”, “verdadera belleza”, “Laura Bozzo, qué belleza en ropa de baño”, “única”, “qué linda”, se pudo leer.