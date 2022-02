Apenas en enero pasado, la nacida en San José, Costa Rica, el 29 de mayo de 1959, logró superar al coronavirus , del cual se contagió por segunda vez, y al haber dado negativo, no dudó en celebrarlo: “Estoy muy bien, gracias a Dios, es la segunda vez que me da y también me dio muy leve como el año pasado”.

“Para que le pongas alegría a tu vida”

Dueña de una belleza sin igual, Maribel Guardia complace con frecuencia a sus fans con imágenes de este tipo, en la que aparece junto a varias compañeras de El Tenorio Cómico, obra en la que participa con mucho éxito y a la que regresó después de haber superado al coronavirus por segunda ocasión.

“Me encanta el teatro, ese contacto con el público en vivo es algo muy padre, para mí es vida porque es salir a partirte el alma en el escenario aunque estés enfermo, triste, deprimido o no tengas energía, sales y te transforma. Y esta obra me ha dado mucha alegría porque son puros hombres y Doña Inés (su personaje), entonces mis compañeros me consienten mucho, me tratan súper lindo, son todos muy amables, caballerosos y tan simpáticos que cuando estoy en el escenario me río auténticamente y eso no tengo con qué pagarlo, me han dado mucha felicidad”, aseguró en reciente entrevista.