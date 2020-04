La actriz y cantante costarricense sube video haciendo ejercicio en una caminadora

Maribel Guardia, en plena cuarentena, presume retaguardia en leggins

Usuarios la critican por usar lentes, pero ella responde como nunca

Una Maribel Guardia de lo más sonriente es lo que se puede ver en el video que subió a su cuenta oficial de Instagram mientras hace ejercicio en una caminadora, y en plena cuarentena, la actriz y cantante costarricense presume retaguardia en leggins, pero usuarios la critican por usar lentes y ella responde como nunca.

“#domingo #gymmotivation #yomequedoencasa #quedateencasa Dios nos acompañe a todos, los quiero”, escribió Maribel Guardia en esta publicación que hasta el momento rebasa las 340 mil reproducciones y los 40 mil Me gusta, entre ellos de la actriz Carmen Salinas, las cantantes Yuri y Ana Bárbara y las conductoras Myrka Dellanos y Veneno Sandoval.

Un usuario de plano no quiso quedarse con la duda y le preguntó: “¿Por qué usas lentes oscuros en una caminadora dentro de la casa?”, a lo que Maribel Guardia le respondió: “Porque quiero, me protege de la luz del sol que entra por la ventana”.

A varios de sus admiradores les tomó por sorpresa que la guapa actriz y cantante, originaria de Costa Rica, donde nació el 22 de mayo de 1959, se haya tomado el tiempo de responder y así se lo hicieron saber:

“Tú eres el sol, mujer, no debería afectarte”, “Porque eres divina, fashion y primero muerta que sencilla”, “¿Por qué eres tan hermosa? Me tienes enamorado“, “Me encanta! Esa es la actitud”, “Porque es una artista, porque se ve súper guapa así y porque pin… quiere!!!”, “Ella puede hacer lo que quiera porque es Maribel Guardia”.

Por otra parte, a otros internautas no les pareció buena idea que la ex del fallecido cantante Joan Sebastian usara lentes oscuros dentro de su casa: “Jajaja, es lo más ridículo que he visto en estos días, ni que el sol le diera de lleno en la cara”, mientras que otra usuaria se “metió” con su edad: “Que falta de respeto cuestionar a las personas de la tercera edad. Obvio puede usar lo que quiera”.

Varios internautas lanzaron al aire sus teorías de la razón por la que Maribel Guardia usa lentes mientras hace ejercicio en la caminadora: “Yo creo que porque no está maquillada”, “Porque está sin maquillaje”, “Parece que le da pena que la vean sin maquillaje”, “Creo que porque no está maquillada”, “Para no verse tal cual sin maquillaje, digo, ya no es una jovencita”, “Por ridícula”.

No podía faltar el admirador que se pasara de la raya con su comentario: “Hola amor, qué hermosa, ¿si le hago otro Julián?”, mientras que alguien más se expresó así: “No menee tanto la jaula que se le va a marear la cotorra”:

Un internauta no quiso quedarse con las ganas de preguntarle a Maribel Guardia, que en plena cuarentena, presume retaguardia en leggins: “¿A dónde dejó las nal…?”.

Un fan de plano no se aguantó y dijo que le tiene envidia al fallecido cantante Joan Sebastian: “Esa mujer es de respeto. Joan Sebastian fue un hombre afortunado de tener una esposa así”.

Archivado como: Maribel Guardia leggins cuarentena