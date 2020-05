Aparece foto de Maribel Guardia en bikini transparente

La critican por usar photoshop

“Hay que envejecer con dignidad”, expresan algunos usuarios

En plena cuarentena, aparece foto de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia en bikini transparente, pero contrario a lo que se pensaría, la critican por usar photoshop.

El experto en belleza Jomari Goyso reposteó esta imagen en su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje: “#maribelguardia así agradeció a sus 5M de seguidores… ¿qué hará cuando llegue a 6M si en 5 ya está así?… (después de ver esto voy a bloquear a todos los que digan que yo soy un provocador!!! Cómo se atreven!!! Hasta mi madre bloqueo si se atreve!!!).

Maribel Guardia photoshop. La cantante mexicana Ana Bárbara comentó sobre esta foto en la que Maribel Guardia luce en bikini transparente: “Pero ve ella que belleza!!!”, a lo que Jomari Goyso respondió: “Sin comentarios”.

Algunos usuarios contestaron lo siguiente: “Con photoshop”, “Ya quisiéramos dos o tres vernos así con photoshop”, “Ella se pasa con el photoshop, pero con todo y eso, mira cómo se ve. Y claro que sé porque Jomari lo dice”.

Otros internautas no creyeron del todo en la autenticidad de esta fotografía de la actriz y cantante costarricense: “El photoshop al cien por ciento y no es envidia!!! Oh, Dios mío!!! Hay que envejecer con dignidad”, “Con todas las cirugías del mundo, cualquiera”, “Todos los filtros unidos en una sola foto”, “Necesito esos filtros maravillosos”, “Se ve genial, pero está cargada de filtro y no pasa nada, solo me gusta que la gente escriba bobadas”.

Los “ataques” para Maribel Guardia seguían haciéndose presentes, a pesar de lucir en bikini transparente: “Yo quiero ese computador para verme así de rica”, “Mucha imagen, dinero resuelve todo. Está bien cuidar el cajón, pero es demasiado. ¿Será así en persona y desnuda?”.

Maribel Guardia photoshop. Por su parte, un seguidor del experto en belleza, Jomari Goyso, hizo la siguiente pregunta: “Con tanta cirugía, ¿quién no?”, mientras que alguien más dijo: “Qué JLo de qué”.

“Las viejitas no tienen ese cuerpo”, “Con photoshop hasta yo”, “Es bruja, definitivamente. Cuando yo llegue a los 60, quiero verme así”, “Muchos arreglos, pero se ve bien”, “Muchas artistas si no enseñan no venden, lamentablemente”, “Pero ella tiene cirugía, esa juventud no vale”, “Se llama photoshop”, se puede leer en más comentarios.

Un internauta lanzó un contundente mensaje en el que hacía referencia a la actriz y cantante costarricense: “Está vieja, por bien que se vea, no deja de ser una vieja, se encuera, pero ya no está para su edad”.

Una admiradora de Jomari Goyso le hizo una petición muy especial: “Dale (a Maribel Guardia) un consejo para el pelo, nunca la he visto con un peinado diferente, siempre el flequillo y pelo cargado… no evoluciona esta mujer. No sé si tendrá problemas porque nunca la he visto descubierto, en fin”.

Una usuaria quiso hacer una broma a costa de la edad de Maribel Guardia, quien está a unos días de cumplir 61 años de edad: “¿Antes o después de Cristo?”.