Ante esto, fue el pasado 3 de octubre cuando la presentadora de televisión estuvo de manteles largos, ya que anunció que por fin había llegado a los 7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, lo que provocó que la ex de Joan Sebastián publicara una fotografía de ella en un candente bikini desde la piscina.

Y es que a través de sus redes sociales, Maribel Guardia ha impactado a sus millones de seguidores con increíbles fotografías de ella presumiendo su cuerpazo en entallados bikinis de dos piezas, los cuales constantemente dejan al descubierto su delgada y escultural figura, provocando que miles de seguidores no dudan en dejar uno que otro piropo para la costarricense en los comentarios.

Al pie de dicha fotografía, la cual ya cuenta con más de 164 mil me gusta, Maribel Guardia agradeció a sus seguidores por el cariño y amor que recibe constantemente esta red social: “Ya somos 7 millones en Instagram. Gracias por su bella energía que me acompaña todos los días. El cariño de ustedes es energía positiva para mi vida, los adoro.”

Artistas como Lorena Herrera, Zoraida Gómez, Elizabeth Álvarez, Janet García, Isabel Madow, entre otros más, no dudaron en destacar lo guapa que la presentadora de televisión se veía, mientras que varios seguidores la felicitaban por sus 7 millones: “Dios mío, cuanta belleza”, “Eres la mujer maravilla”, “Usted se merece lo mejor, que increíble se su fan, la amo”, “Es tanta la gente que te quiere, eres una hermosa”, “Mereces todo el cariño del universo, porque eres un ser humano increíble”, fueron uno de los tantos comentarios que recibió en su publicación.

Esta fotografía de Maribel Guardia en bikini y celebrando sus 7 millones de seguidores, le atrajo a la costarricense un sin fin de comentarios al respecto, y es que, a pesar de que se habían limitado los comentarios de la publicación, eso no detuvo a sus fieles fanáticos a comentar lo guapa que se veía la mujer de 62 años.

Una seguidora destacó que la madre de Julián Figueroa era hermosa, pero que abusaba mucho de los filtros: “Es bellísima, pero que se muestre sin filtros, y de esta forma se aprecia mucho más su belleza real”, a lo que otra seguidora reafirmó: “Sí, está guapísima, pero que ya no abuse y se muestre sin filtro”.

Lamentablemente para Maribel Guardia no todos fueron buenos comentarios, ya que horas después su fotografía fue compartida por la cuenta de Instagram de Suelta la sopa, y los seguidores de este programa de espectáculos no dudaron en dejar varios comentarios al respecto, afirmando que la actriz estaba comenzando a abusar de los filtros, siendo incluso comparada con la venezolana, Gaby Spanic:

Más y más comentarios comenzaban a llegar por parte de los miles de seguidores del programa Suelta la sopa: “Le hacen retoques hasta en la mano”, “Que acepte su edad y su figura al natural no está mal, pero siempre con filtros”, “Cada día se parece a Lyn May”, “Mucho Photoshop en la cintura y la cara por Dios”, “Hasta el agua de fondo tiene filtro no puede ser”.

En el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento se muestra un video de una entrevista que le hicieron sobre este tema y varios más a Maribel, quien recientemente cumplió 62 años de edad, a lo que no dudó en responder.

¿Será? Luego de que la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, asegurara en un programa de televisión que Joan Sebastian “le tiró la onda”, la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, quien fue pareja del cantautor mexicano, aclaró si esto fue verdad o no.

Opina sobre la confesión de Chiquis Rivera

“Si yo supiera a quien le echó los perros a Joan, imagínate, (Chiquis Rivera) es una niña preciosa, pero no lo sé, se lo tienes que preguntar a ella. Ahí está la Chiquis que todo el tiempo está en las redes, le pueden preguntar. Es una niña muy linda, pero no sé cuando fue eso, cómo fue, no tengo la menor idea”, expresó la cantante y actriz costarricense.

Con el buen trato que la caracteriza, Maribel confesó que sí sabía que Joan Sebastian era muy amigo de Jenni Rivera, y que por esa razón le costaría trabajo creer que hubo algo entre él y Chiquis por respeto a La Diva de la Banda, “pero quién sabe”, concluyó.