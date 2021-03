Las 10 veces que Maribel Guardia ha ‘humillado’ a las de 20 en bikini

Maribel Guardia en sensual bikini negro

Maribel Guardia viajó a la playa los primeros días del año y finalizó su viaje con este bikini negro cruzado en la cintura y de modelo exótico en la parte superior con el que destaca toda su sensualidad. “Con esta me despido de la playa , y le doy gracias a #Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia COVID pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida . Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a #costarica a ver a mi mamá , y aunque ya estoy negativa , no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada , por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho”

“Que bello cuerpo que tienes mamasita maribel”, “Que hermosa”, “Se me quitó el hambre @maribelguardia”, “La dama de mis sueños”, “Eternamente hermosa”, “Eres la más hermosa que a visto amorcito lindo”, “Que bellísima estas eres un bonbon de mujer”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.