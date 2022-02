A través del portal Tv notas, se dieron a conocer algunas declaraciones que hizo la ex modelo y presentadora de 62 años con respecto al libro de Chiquis, dejó en claro que cada persona tiene su versión de los hechos, y la otra persona tendría su versión y que por ende no sabrían cual es la verdadera.

Maribel Guardia no se quedó callada y dio su punto de vista sobre lo que la intérprete de ‘Quiero amanecer con alguien’ escribió en su libro. Aclaró que ella no escribiría su historia, ‘pero cada quien’, dijo tras sus declaraciones. Ahora, Guardia subió una foto en su Instagram junto a la intérprete, disculpándose por sus declaraciones.

“Con mi preciosa amiga @chiquis. Hubo un mal entendido de una entrevista que me hicieron. Yo quiero a esta niña y siempre la he defendido, me parece una mujer valiente, trabajadora y exitosa, como su adorada mamá. Le deseo mucho éxito con el nuevo libro que está lanzando, después de hablar con ella y explicarme parte del contenido, ya muero por leerlo”. Escribió vía Instagram.

“Hace muchos años si, con una pareja que tenía problemas con el alcohol, pero cuando eres muy joven no te das cuenta, y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas”, contó Maribel Guardia según el portal de revista Tv notas.

No está de acuerdo con las bio series de artistas

La latina dio su punto de vista acerca de las bio series, las cuales consisten en contar la historia de los artistas que ya han fallecido y sus trayectorias, por ejemplo la que se realizará contando la historia de Vicente Fernández y Joan Sebastian, pues considera que son privadas.

“Las historias de estos ídolos las cuentan por encimita porque tienen tanto por contar y yo la de Joan no la vi porque yo sé muchas cosas que no estaban ahí, vi un capítulo y dije no, no y también porque era muy triste recientemente, no aceptada yo su muerte todavía”, terminó por explicar.