“Tenemos que educar a los hombres”: Maribel Guardia Ahora, la actriz y cantante costarricense se preguntó si Lalo Mora no tiene madre, hijas o sobrinas y que sí no tiene miedo que a ellas les pase algo similar: “Tenemos que educar a los hombres, es una falta de respeto enorme, es una barbaridad”. Y cuando nadie lo hubiera esperado, Maribel Guardia confesó que le da más penas esta situación porque conoce al cantante, quien se portó como un caballero con ella: “La verdad, un caballero, pero si me sorprendió ver lo que hizo con esta muchachita”.

No hay justificación contra las agresiones sexuales cometidas por Lalo Mora Por último, Maribel Guardia expresó que “no se puede defender lo indefendible”, y que compadece y entiende a la hija de Lalo Mora, quien salió en defensa de su padre: “Tal vez esto sea un alto para él y para muchos que se creen con el derecho de abusar de sus fans”. La actriz y cantante costarricense compartió que tiene admiradoras adolescentes que la siguen a todos lados y que creen que ella y otros artistas son ejemplos a seguir cuando no es así: “Los artistas no somos un ejemplo para nadie, tienen que cuidar a sus hijas cuando admiran a un artista porque habemos de todo, no somos un ejemplo a seguir, pero los niños creen que así es”.

Comparten punto de vista con Maribel Guardia Las palabras de Maribel Guardia, quien arremetió contra Lalo Mora por acosar a sus seguidoras, provocaron todo tipo de reacciones entre los usuarios, la mayoría de ellas mostrándose a favor de la cantante y actriz nacida en San José, Costa Rica. “Muy de acuerdo con Maribel Guardia, pero como mujer también tenemos que educar para defendernos como mujeres”, “Realmente hay muchos cantantes que abusan de su fama para manosear a las chicas, pienso que por más cantante o artista que sea, si me siento incomoda, yo le daría un empujón o cachetada para ubicarlo”.

Maribel Guardia hizo testamento por coronavirus Maribel Guardia confesó ante las cámaras del programa Hoy que temió por su vida al contagiarse de Covid-19 a principios de este año. La cantante y actriz costarricense comentó que ya tiene su testamento y que temió por su vida: “Yo pensé que me iba a morir. Gracias a Dios la libré”. También, confirmó que cuando estuvo contagiada pidió que le llevaran un abogado; sin embargo, su hijo se negó en su momento porque no querían pensar que su madre pudiera perder la batalla contra el coronavirus: “Casi me muero, pero no me morí”.

Casi no la libra A pesar de que Maribel Guardia lleva una alimentación saludable, la expareja de Joan Sebastian confesó que las complicaciones de esta enfermedad fueron muy difíciles para ella y que las secuelas que sufrió después de su contagio fueron aún más complicadas. A principios de este año, la actriz y cantante costarricense y su esposo Mario Chacón revelaron que habían contraído la enfermedad causada por el virus SARS-COV-2 y la artista ha sufrido por las secuelas (Con información de Agencia El Universal).

Revela Maribel Guardia su secreto para mantener su figura Maribel Guardia por fin reveló su secreto para mantener sus curvas de impacto: Hacer 400 abdominales diarios. A sus 62 años, la actriz y cantante costarricene mantiene una figura envidiable y compartió en entrevista cómo le hace para seguir causando sensación con atuendos ajustados. “Si puedo hago 400 (abdominales), cuando puedo lo hago diario y si no, por lo menos 3 veces a la semana. Cuando no tengo tiempo, hago al menos 7 minutos de ejercicio con un programa que se llama Seven, que es una aplicación tipo del ejército, cuando puedes los haces tres veces y es muy bueno”.

No todo son abdominales Nacida el 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica, Maribel Guardia compartió que además del ejercicio para conservar una buena figura, también es la actitud: “Es como quererte, eso es lo más importante, cuando no te quieres, no te respetas no puedes querer a los demás”. Actualmente, tiene mucho trabajo, pues le da vida a Doña Inés en la obra de teatro El Nuevo Tenorio Cómico junto a Los Mascabrothers, Daniel Bisogno, entre otros: “Muchos años me habían llamado y yo muy feliz de encarnar a Doña Inés y son tan buenos compañeros todos son comediantes, pero en el escenario se apoyan y esa energía se transmite al público, amo la risa, es el alimento del alma que te cura y que te ayuda a salir adelante” (Con información de Agencia Reforma).

Sufrió acoso Maribel Guardia relató en entrevista con Venga la Alegría el acoso que vivió por parte de un fanático. La actriz de 62 años compartió que sufrió una angustia constante, pues este hombre no dejaba de enviarle cartas y mensajes, incluso un día le dijo que se iba a suicidar por ella. “Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado era mi culpa”, comentó. La también cantante conoció al hombre unos meses antes de que le mandara este recado y, desde la primera vez, sintió la mala vibra, pues el fan casi se le avienta. Desde ahí, el acoso fue constante, sin embargo, luego del último mensaje, el hombre desistió y Maribel no quiso poner ninguna denuncia.