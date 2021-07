“De inicio se pensaba hacerla a corazón abierto porque me falla la válvula tricúspide, que es la que bombea, entonces yo sentía que me ahogaba, no podía respirar en la noche, no podía dormir, en fin, me hicieron todos los estudios y encontraron una forma menos invasiva”.

“De repente, en el teatro me empezó a faltar un poquito el aire, a sentirme muy agotada como antes de que me pusieran el marcapasos y todo esto”, expresó la actriz, quien lleva a la fecha tres infartos, además de que le han puesto cinco stents (pequeños tubos de malla de metal que se expanden dentro de una arteria del corazón) y un marcapasos.

“Tienen muchas esperanzas y yo también, primero mi padre Dios todopoderoso de que esto funcione y ya no me tengan que hacer la operación a corazón abierto”, le dijo ‘La Pelangocha’ a Flor Rubio, quien le preguntó el motivo real de su ida al hospital.

“Me decía: ‘no te truenes, gorda’, me daba muchos ánimos y me decía: ‘no te preocupes, tú estás más joven que yo cinco minutos, te vas a poner bien’. Él y mi compadre ‘El Caballo’ Rojas y todos mis amigos, Cepillín, que ya partieron, van a estar conmigo echándome porras y cerrándome la puerta para que no pase allá con ellos porque así son de canijos”, concluyó la actriz (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”. compartió en esa entrevista, aunque aún habría más por decir.

“No me pueden dar medicamentos”: Maribel Fernández ‘La Pelangocha’

Por úimto, mencionó que lo que ella tiene es bradicardia y taquicardia: “Con la primera, tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba, o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos, no me pueden dar medicamentos para uno porque el otro se descompone más, la única forma era el marcapasos”.

“Me retiraron un medicamento que es para adelgazar la sangre, me lo habían quitado el año pasado (2018), cuando me dieron los infartos, iba yo con las arterias tapadas, creía que era por le colesterol, y ese año me lo retiraron para poder ponerme el marcapasos, porque si no, te puedes desangrar en la operación, en cuanto te dan ese medicamento, tu cuerpo se acopla a éste, entonces mientras me lo den voy a estar bien”, finalizó.