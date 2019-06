Mariana Seoane revela secreto de Adolfo Ángel ‘El Temerario’ (VIDEO)

Página

Mariana Seoane reveló un secreto muy fuerte de cuando fue novia de Adolfo Ángel ‘El Temerario’

En una entrevista confesó cómo fue que aprendió por una amarga experiencia que vivió

La actriz y cantante dio a conocer su verdad de su relación con el cantante

Mariana Seoane reveló en una entrevista su secreto más profundo sobre Adolfo Ángel ‘El Temerario’ con quien tuvo un tórrido romance y con el que al terminar quedó devastada.

La actriz y cantante reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante que el aspecto físico y la manera de ser de Adolfo Ángel fue lo que la cautivó y la enamoró profundamente.

“Siempre tenía mucho arte para conquistarte, para seducirte, y era increíble estar con él, yo me enamoré perdidamente de Adolfo, con todo mi corazón”, fue lo que comenzó diciendo Seoane de su relación.

Y reveló un secreto que no había confesado de su relación cuando El Temerario le fue infiel, razón por la que terminaron: “Me costó mucho trabajo superarlo, aprendí mucho, hoy le doy gracias porque ha sido un gran maestro, yo me enamoré como loca, yo quería casarme…” afirmó.

También confesó qué fue lo que falló: “No saben estar con una sola persona, entonces yo sufrí mucho, yo no era una mujer celosa, con él fui muy celosa, me enfermé de celos, porque llegábamos a los lugares y de pronto se paraba y se iba a platicar a otras mesas, fue terrible, no tengo por qué contar más cosas, él lo sabe ya, qué importa”.

“Tuve pleitos con él muy fuertes, llegué a decirle cosas horribles, yo no me dejé nunca de nada”, contó su secreto Seoane antes de narrar lo más fuerte que tuvo que vivir con ‘El Temerario’.