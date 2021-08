Fue a través de entrevista a los medios donde la cantante Mariana Seoane afirmó que el espíritu del Divo de Juárez, se le llega a aparecer cuando escucha su música. Anteriormente ella había negado que su amigo seguía con vida tras las afirmaciones de su ex manager Joaquín Muñoz.

Mariana Seoane espíritu Juan Gabriel: “Siempre se manifiesta”

Estas palabras las dijo en su encuentro con la prensa en un aeropuerto en la Ciudad de México. Además mencionó que a pesar de esto muchas personas puedan creer que se trata de una tontería, para ella es una señas de que un ser querido se esta manifestando en su presencia.

“Siempre se manifiesta… de muchas formas, no sé cómo explicarte, por ejemplo, puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices ‘¡qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero ni modo, a mi no me importa, de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como… son cosas que tú sabes y aparte, ustedes con seres queridos que se les han ido, siempre hay manifestaciones de los seres queridos”, agregó.