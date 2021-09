“Y estoy contenta de que el público también me va a ver una faceta diferente. La gente me conoce, como bien lo dices, como actriz, en tantos proyectos, tantos personajes, como cantante en un escenario, pero está para que conozcan. También está Mariana no siendo juez. Dónde voy a dar mi opinión sincera, como siempre lo he sido, pero con mucho cariño y con mucho respeto a todos los participantes, porque me encanta esto, me encanta, me encanta la diferencia que va a haber con otras competencias. En realidad creo que esta puesta en Telemundo hacer. Así se baila. Donde no hay ningún bailarín profesional, generalmente puede ser un famoso, pero con un profesional en otros por aquí”.

“Lo increíble es que ellos van a sacar lo mejor de sus armas, de su talento, de sus aptitudes. Para cautivar, nos cautiva al público que activarlos a nosotros y por supuesto que el público siempre tendrá la última palabra, que eso es fantástico ver a padres de hijos, ver a muchos divorciados. Amigos me parece un de verdad que. Que es algo innovador y creo que el público está esperando este programa. ¡Un programa en el domingo donde te sientas y digas guau! Por dos horas voy a disfrutar con mi familia, con mis amigos, viendo a tanta gente querida y famosa en este programa”.