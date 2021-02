“Dios, cómo le hizo falta su madre”, “Pobre niña, la mamá le hizo falta”, “Su mamá fue tremenda actriz, que lástima que muriera y no poder criar a sus hijas”, “¿Ya ven mamás? Cómo le hacemos falta a nuestros hijos. Cuidémonos”.

Más que hacer comentarios por la originalidad de las fotografías de María Levy, algunos usuarios recordaron a Mariana Levy, aunque no de la manera que se hubiera esperado:

A sus 24 años de edad, la modelo y fotógrafa volvió a dejar con la boca abierta a sus seguidores de Instagram con estas imágenes, pues no es la primera vez que lo hace, aunque en esta ocasión estuvo a punto de mostrar “de más”, con el riesgo de ser censurada de esta red social.

Le dicen a la hija de Mariana Levy que “ni para eso tiene talento”

Cuando se pensaría que las críticas terminarían para María Levy, hija de Mariana Ley, por haber posado “como Dios la trajo al mundo”, sucedió todo lo contrario, pues estas subían de intensidad cada vez más.

“Ay Dios, que pena, pobre niña, cuán falta le hizo su madre”, “Ni para eso tiene talento”, “Falta de amor”, “La única forma que seas alguien, que hablen de ti, que figures, ¿es posando desnuda?”, “¿Qué diría su mamá?”.

Con un parecido físico impresionante a Mariana Levy, la modelo y fotógrafa recibió el siguiente mensaje: “No es que le haya hecho falta su mamá, ella decidió un camino que la verdad eso de venderse por Internet no está bien y eso no tiene nada que ver si su mamá no estuvo presente en su vida”.