Mariana González sorprende en redes sociales apareciendo en bikini

La novia de Vicente Fernandez Jr. presume su escultural cuerpo

La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram

Nuevamente la actual novia de Vicente Fernandez Jr. Mariana González, vuelve a dejar con la boca abierta a todo sus seguidores en las redes sociales tras publicar una imagen donde presume su escultural cuerpo en bikini.

Frecuentemente Mariana González deja en claro que es dueña de una gran belleza, y también ha asombrado a todo aquel que entra a su perfil a ver sus sexys fotos que publica constantemente.

En esta ocasión a traves de su cuenta de Instagram la novia de Vicente Fernandez Jr. publicó una imagen donde se puede observar presumiendo su trabajado cuerpo en un diminuto bikini color verde.

Actualmente la imagen cuenta con más de 14 mil reacciones y tiene más de 100 comentarios de parte de los seguidores, el cual solo se dedicaron a mandar piropos y halagos para Mariana.

¿Sí le hará cosquillas Chentito Jr.?

Varios internautas se hicieron presentes en los comentarios de la imagen publicada y demostraron que quedaron encantados con la foto de Mariana González.

Hubo un seguidor que hasta preguntó si el hijo del cantante Vicente Fernández le hace cosquillas: “¿Si le hará cosquillas Chentito Jr.?”.

“Ella es hermosa Vicente ni se te ocurra dejarla escapar….Mujer hermosa admirable”, comentó otro internauta que menciona la suerte del Jr. por ser novio de Mariana.

“Con razón Vicente Jr. lo tiene babeando”, “Estas bien ri… por dentro pero más por fuera, estas bellísima estas buenisima”, “Que nalg… ¿porque a mi me quedaron celulitis después de la cirugía?, yo no tenía”, “Todo eso el del Jr.”, “Deliciosa vista, riqu…”, “Marianita que hermosa que ves ya sabes que me encanta todo lo que haces para ti chulísima”, fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores.