Christian Nodal recientemente vistió Honduras para una presentación que forma parte de su gira Forajido Tour; pero el cantante no llegó solo al país centroamericano, pues iba de la mano con una misteriosa mujer, lo que desató fuertes rumores de que el mexicano podría haber encontrado el amor.

Mariana García es originaria de Sinaloa y se graduó de la carrera de Ingeniería Industrial, pero además se desempeña como modelo. De hecho, en diciembre de 2021, la joven de 22 años participó como candidata a la corona de Mexicana Universal Sinaloa, donde, a pesar de no obtener la victoria, sorprendió con su belleza.

En aquel entonces, Mariana García escribió en su cuenta de Instagram, en donde tiene casi 50 mil seguidores, sobre su participación en el clip. “Ustedes también ya tuvieron su amor tóxico? // Del 1-10 que tan feliz me veo en el vídeo?”, escribió la modelo.

¿Reconciliación con Belinda?

Por lo pronto, ni el cantante mexicano ni su supuesta nueva pareja han ofrecido detalles sobre su relación. Sin embargo, también se ha hablado de una posible reconciliación con Belinda, con quien estuvo incluso comprometido en matrimonio, destacó El Comercio.

“Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida”, dijo el intérprete en una entrevista en la que le preguntaron si seguían en contacto. “Hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”, dijo aunque aclaró que no son conversaciones diarias. ¿Qué será de la vida amorosa de Nodal?