Mariah Carey | Biografía

Mariah Carey nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres son Patricia Carey, una cantante de ópera quien después de retirarse decidió dedicarse a dar clases de canto, y Alfred Roy Carey, un ingeniero afroamericano de ascendencia venezolana.

Después del divorcio de sus padres, Mariah fue criada por su madre, de quien aprendió las bases de canto que años más tarde le servirían para abrirse paso como una de las intérpretes con el registro vocal más destacados en el mundo de la música comercial.

La carrera de Mariah Carey comenzó a forjarse desde muy pequeña, ya que su madre, quien era maestra de canto, le enseñó las técnicas básicas de la disciplina. Años más tarde, Mariah se fue acercando cada vez más al mundo de la música profesional; sin embargo, esto repercutió en sus estudios, ya que se vio obligada a faltar a la escuela para dar sus primeros pasos en la música.

Con el propósito de convertirse en una gran artista, Carey dejó Long Island para mudarse a la ciudad de Nueva York; ahí, colaboró con algunos músicos, además de que cursó estudios de belleza y consiguió varios trabajos para solventar sus gastos.

Carey continuó su carrera como vocalista de la cantante Brenda K. Starr; en una de las presentaciones de la artista, el productor musical Tommy Mottola escuchó la voz de Mariah y, quedando impresionado con su talento, aceptó recibir un demo que Starr hizo llegar a sus manos. Ese fue el inicio de la trayectoria artística como solista de Mariah Carey, ya que después de ese evento, Mottola le ofreció un contrato para grabar su primer álbum en solitario.

El álbum debut de la cantante fue todo un éxito, y la colocó dentro de las artistas más escuchadas de la época, además de que gracias a este ganó sus dos primeros premios Grammy en la categoría “Mejor artista revelación” y “Mejor interpretación vocal pop femenina”.

En los seis años que estuvo con el sello Columbia, Mariah Carey grabó siete álbumes, los cuales fueron un gran éxito de ventas y consiguieron varios honores, como llegar a los primeros sitios de popularidad y sobrepasar el millón de ventas.

Su separación de Mottola, en 1997, supuso un renacer en la carrera de la cantante, ya que decidió cambiar de manager y comenzar a componer lo que serían los temas de su siguiente álbum, que llevó por título “Butterfly”, mismo que Carey considera una de sus piezas maestras.

Del fracaso al éxito de Mariah Carey

Quizá uno de los mayores obstáculos en la carrera de Carey ha sido el lanzamiento de “Glitter”, una película en la que ella participó como protagonista y cuyo estreno coincidió con los atentados del 11 de septiembre de 2001. La crítica fue negativa con respecto a la película y a la banda sonora de la misma; sin embargo, el sencillo “Loverboy” logró posicionarse dentro de las listas de popularidad más importantes de Estados Unidos.

Ese mismo año, la cantante pasó por una crisis personal que la orilló a alejarse durante un tiempo del medio artístico, pero aceptó realizar presentaciones especiales en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre.

Años más tarde, la cantante reconocería que el gran fracaso de Glitter fue un duro golpe para ella, pero que lo atribuía a la fecha en la que la película fue estrenada.

El fracaso de Glitter también mermó en la carrera de Carey, ya que la disquera Virgin, que había pagado una cifra de 100 millones de dólares por cada álbum de la cantante, decidió prescindir de los servicios de la artista al no recuperar la inversión inicial que habían propuesto para ella.

Unos meses más tarde, Universal decidió ofrecerle un contrato para unirse a sus filas en la filial Island Records. Bajo este sello, lanzó uno de sus álbumes más exitosos hasta el momento, que representó su regreso a los primeros lugares de popularidad: “The emancipation of Mimi”, por el cual fue nominada a ocho categorías en los premios Grammy.

Ese salto a la independencia con su propio sello discográfico significó un renacer en la carrera de Carey, quien es considerada una de las cantantes más talentosas de su generación y una de las “divas” más importantes dentro de la música en Estados Unidos.

Además de cantante, se le ha podido ver en participaciones especiales en cine y televisión, como en las películas “You Don’t Mess with the Zohan” y “Precious”, así como en el programa “American Idol”.

Participaciones en cine

Año: 1999 ; The Bachelor

Año: 2001; Glitter

Año: 2002; WiseGirls

Año: 2003; Death of a Dynasty

Año: 2005; State Property 2

Año: 2008; Tennessee

Año: 2008; You Don’t Mess with the Zohan

Año: 2009; Precious

Año: 2013; The Butler

Año: 2015; A Christmas Melody

Año: 2016; Popstar: Never Stop Never Stopping

Año: 2016; The Keys of Christmas

Año: 2017; The Lego Batman Movie

Año: 2017; Girls Trip

Año: 2017; The Star

Año: 2017; All I Want for Christmas Is You

Participación en televisión

Año Título Personaje 2002 Ally McBeal Candy Cushnip 2003 The proud family Ella misma 2013 American Idol Ella misma

Discografía

Año: 1990; Mariah Carey

Año: 1991; Emotions

Año: 1993; Music Box

Año: 1994; Merry Christmas

Año: 1995; Daydream

Año: 1997; Butterfly

Año: 1999; Rainbow

Año: 2001; Glitter

Año: 2002; Charmbracelet

Año: 2005; The Emancipation of Mimi

Año: 2008; E=MC²

Año: 2009; Memoirs of an Imperfect Angel

Año: 2010; Merry Christmas II You

Año: 2014; Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse

Año: 2018; Caution

Nominaciones a Premios de Mariah Carey

Año: 1990; Ganadora del premio Grammy en la categoría “Mejor artista revelación” Año: 1991; Ganadora del premio Grammy en la categoría “Mejor interpretación vocal femenina” por “Vision of love” Año: 1993; Ganadora de los premios American Music Awards en la categoría “Mejor cantante de rock o pop” Año: 1995; Ganadora de los premios American Music Awards en la categoría “Mejor cantante de rock o pop” Año: 1998; Ganadora de los premios American Music Awards en la categoría “Mejor cantante de R & B” Año: 1999; Ganadora del reconocimiento “Artista de la década” en los premios Billboard Music Awards Año: 1999; Nominada a los premios ALMA en la categoría “Mejor interpretación de un tema musical para el cine” por “The Prince of Egypt” Año: 2002; Nominada a los premios ALMA en la categoría “Mejor actuación en un musical o comedia” por “America: A tribute to heroes” Año: 2005; Ganadora de los premios American Music Awards en la categoría “Mejor cantante de R & B” Año: 2006; Ganadora del premio Grammy en la categoría “Mejor cantante femenina R&B” por “We belong together” Año: 2006; Ganadora del premio Grammy en la categoría “Mejor álbum contemporáneo R&B” por “The emancipation of Mimi” Año: 2006; Ganadora del premio Grammy en la categoría “Mejor canción R&B” por “We belong together” Año: 2018; Nominada a los premios Golden Globes en la categoría “Mejor canción original para una película” por “The star” (En coautoría con Mark Shaiman)



Vida privada de Mariah Carey

La cantante ha estado casada en dos ocasiones; la primera de ellas con el productor musical Tommy Mottola, en 1993. La pareja se separó en 1998, después de un año de estar distanciados.

Su siguiente matrimonio se dio en 2008, con el actor y cantante Nick Cannon, con quien tuvo dos hijos mellizos: Monroe y Moroccan Scott, nacidos en 2011. Después de una serie de rumores, ambos declararon que se encontraban separados, finalizando su divorcio en 2016.