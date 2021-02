Mariachi se presenta a fuera de la casa de Ted Cruz para ‘enloquecerlo’

El tradicional conjunto mexicano apareció este domingo en la casa del senador

Esto, tras la polémica por irse a Cancún mientras Texas afrontaba una fuerte crisis por una tormenta invernal

Mariachi se presenta a fuera de la casa de Ted Cruz para ‘enloquecerlo’ y en forma de ‘protesta’ tras el escándalo del senador por su reciente viaje a Cancún, informa el New York Post.

La tradicional banda mexicana se presentó a las afuera de la casa del senador republicano en forma de protesta después de que regresó de su polémico viaje al ‘paraíso mexicano’, el cual causó gran indignación.

Cinco mariachis, con sus tradicionales trajes y sombreros de charro hicieron sonar la típica música mexicana a gran volumen frente a la casa de Ted Cruz.

¿Se lo merecía?

Adam Jama, un residente de Texas, creó una irónica página de GoFundMe con el fin de que el mariachi hiciera sonar en medio de la polémica.

“El senador Cruz, siendo un padre increíble, dejó a su familia en Cancún en medio de una gran crisis y regresó a Texas para continuar sirviendo a sus electores. Queremos agradecer al senador Cruz por su liderazgo y pagar para que una banda de mariachis increíble actúe para él. Nadie debería ir a Cancún y no escuchar al mariachi”, señala la página de acuerdo con el diario neoyorquino.

“Sin duda Ted Cruz se merece esto”, “son inocentes y no deberían ser objeto de acoso aunque sea gracioso”, “no es una gran idea si sus hijos están en casa, no pueden evitar que su padre sea Ted Cruz”, dijeron usuarios dudando sobre la ‘graciosa’ protesta, según el New York Post.

Para ver el video dé clic aquí.