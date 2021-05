Lanza una nueva versión de “EL REY”, primer corte a promocionar de su nueva producción discográfica que próximamente saldrá al mercado con estreno simultáneo

El video de esta canción ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube

La máxima exponente del Flamenco, ha sido nominada a 4 Latín Grammy María Toledo nueva versión El Rey. La cantautora y pianista española María Toledo, quien a través de su música ha llevado el flamenco a todo el mundo, está de regreso con una innovadora versión en forma de bulería de “El Rey”, clásica ranchera del gran compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Bajo la producción de la propia María Toledo, en compañía de Curro Carrasco (Navajita Plateá), esta canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, conservando toda la mística mexicana e impregnando los acordes de la guitarra española. “El Rey” está acompañada de un video que recorre los enclaves más espectaculares de Toledo, España, y refleja el profundo amor de María, que aparece vestida de catrina, por México Esta nueva producción discográfica, que tiene como fecha de estreno mundial el mes de julio, integrará una selección de canciones rancheras llevadas a palos de flamenco. María Toledo lanza nueva versión de “El Rey” Algo de esta magnitud jamás se ha visto y por ello, María se encuentra trabajando con Chucho Rincón, uno de los máximos exponentes del mariachi, ganador de 14 premios Grammy, con quien grabará en nuestro país en el mes de mayo. Con cuatro nominaciones a los Latin Grammy en las categorías: Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Flamenca y Mejor Ingeniería de Grabación, y cuatro discos publicados. María Toledo emprende un nuevo camino que culminará en julio con el lanzamiento de un nuevo álbum, para el cual se ha rodeado de los mejores profesionales de todos los ámbitos: los músicos y arreglistas mexicanos Chucho y Fabián Rincón, el diseñador español de alta costura Fernando Claro, el artista gráfico Willie Márquez y la coreógrafa Lola Mayo. Habló para Mundo Hispánico sobre este nuevo éxito.

María Toledo El Rey: ¿Qué sentiste cuando te dieron esta noticia de realizar esta nueva versión del Rey? “Sentí mucha emoción, llore muchísimo porque que no me imaginaba jamás que esto me iba a suceder fue algo increíble mucho más fuerte de lo que había soñado y todo eso ha sido gracias a la gente, son las personas que lo han dado todo por mí, yo agradezco a esas personas que van a un concierto o que compran un disco para escucharnos porque ahí está el verdadero amor”. MH: ¿Por qué mencionaste que nunca hay que darnos por vencidos?”. MT: “Porque cuando más solo estás es cuando más tenaz tienes que ser, a veces puede que te encuentres solo, pero si sigues, cuando vienen los éxitos te das cuentas que de pronto aparece mucha gente, pero quédate con los que estuvieron desde el principio”.

María Toledo El Rey: ¿Qué significa para ti una canción tan emblemática para los mexicanos? “Ha sido todo un reto porque El Rey es para mí la banda sonora de México, cuando un Español va a México se viene cantando “pero sigo siendo el Rey”, el cantar algo tan popular del gran José Alfredo Jiménez, es un reto, porque yo quería que las personas que la escuchen sientan el respeto y el cariño con el que está hecho”. “Porque amo a México Y amo a España y quería ese hermanamiento de estos dos países que siempre fueron hermanos ya lo dijo Roció Dúrcal, pero quería recordar ese amor que le tenemos a los mexicanos”, menciona la pianista española en la entrevista.

María Toledo El Rey: ¿Qué más va incluir esta sexta producción? “Todavía no puedo revelar en qué va a consistir, pero sí puedo decir que son canciones muy conocidas, rancheras y que todas las canciones las van a conocer. Y por su puesto voy a ir a México para grabar uno de los temas con mariachi en directo”. “Muero con Juan Gabriel, hay grandes artistas mexicanos que han llegado internacionalmente a todo el mundo, recuerdo que yo vi a Juan Gabriel en un cumpleaños de Isabel Pantoja, cantó con mariachi y yo aluciné, dije ‘yo quiero hacer eso es una maravilla’ y al fin voy cumplir mi sueño”.

María Toledo El Rey: ¿Qué significa el ser nominada a los Latin Grammys? “Es uno de los días que más he llorado en mi vida, junto con el día de mi primera comunión. Cuando yo iba con mis amigas y de pronto veo que me mencionan en Twitter un montón de artistas y jamás imagine que lo que me había pasado era una nominación a los Latin Grammys. Llevo toda una vida cantando, toda una vida soñando y que se cumplan cosas más fuertes de las que sueñas es increíble”. “Yo no me imagine jamás que con el Rey fuera a situarme en el numero uno de ventas de España, no me lo imagine es una muestra de que lo tradicional es lo que traspasa, lo que llega, porque no es una música de moda, si no es algo que viene con mucha tradición, porque tiene el peso que ha perdurado en el tiempo, al final la ranchera y el Flamenco nunca van a morir”.

María Toledo El Rey: ¿Cómo nació tu interés por la música? "Por desgracia uno no sabe si a lo que se está estudiando lo va a ser, eso ya no depende solo de ti, depende que le gustes a la gente que tengas un poquito de suerte, constancia y talento, esas tres son elementos fundamentales en toda trayectoria". Recuerdo que soñaba que era artista, que cantaba en el escenario, me gustaba y lo empecé hacer con 8 años, pero al mismo tiempo no sabía si me iba a dedicar y estudie Derecho por si tenía que ser Juez en algún momento y la vida me fue llevando al final más a la música y la balanza se fue más del lado de la música".

Cuéntanos un poco acerca de ti "No tengo hijos, pero me encantaría porque muero por los niños, pero estoy dedicada a mi proyecto, en el disco, tengo un poco de estrés, dicen que no es recomendable para quedar embarazada. Ahora mismo mis planes son el disco y tengo mis 5 sentidos puestos en eso, lo que tenga que venir bienvenido, un niño es una bendición, ya fui tía y estoy loca con mi primera sobrina, cuando la veo tan chica, esa cosita tan pequeña es increíble". También hablo sobre la pandemia del coronavirus: "No he tenido perdidas, pero al principio me llamo una de mis amigas y me puso en alerta porque me dijo 'María mi padre está mal, está entubado completamente y no sé qué pasará, no nos han dado esperanzas', estuve rezando todas las noches y afortunadamente salió, pero hay muchas personas que no han corrido con la misma suerte y nos ha hecho reflexionar porque estamos aquí ahora, pero no sabemos si estaremos mañana".

¿Qué es lo que más te gusta de México? "La gastronomía es una maravilla, pero todavía me tengo que culturizar más, me gusta el tributo que se le hace al día de muertos, por eso lo he sacado en mi video clip con las claveras, con tantas flores de colores, el maquillaje tan trabajado que se les hace a las mujeres cuando se visten de Catrina. México me gusta mucho las personas es lo más bonito que tiene México, realmente hay un amor entre ellos, yo no he visto a ningún mexicano enfadado, vamos a un sitio y te dicen 'ahorita mismo te lo traigo' aunque se tarden como 10 horas para traértelo, y tu dices olé.