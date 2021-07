María Paz Fuentes Fernández era residente de la ciudad de Lugo, en España, y su muerte tuvo lugar el pasado dos de junio. Al parecer la mujer ya tenía conocimiento de que pronto llegaría su muerte, así que no dudó en dejar de despedida un duro mensaje para sus familiares.

Según informó el portal de noticias T13 , María Paz Fuentes Fernández, de quien no se especificó su edad, falleció el pasado dos de junio y fue la misma mujer quien dejó claras instrucciones de quiénes serían las personas que la podían acompañar en su último adiós y quiénes de plano no estarían invitadas.

Se dio a conocer que fue la misma funeraria en donde se realizó el velorio de la mujer hispana, la que se encargó de publicar la última voluntad de María Paz Fuentes Fernández, quien exigió que su familia no asistiera al funeral, pues al parecer, en vida no tenían una relación muy estrecha.

Se trata de una exclusiva lista de tan solo 16 personas y el resto “que siga lejos”. Sí, con su mensaje la mujer les reclamó a sus familiares no haber estado presentes mientras ella estuvo viva y que incluso recurrió a una familia que “no es de sangre”, según escribió en su mensaje póstumo.

Así comenzó su mensaje: “Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que: ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación”.

María Paz Fuentes Fernández: No los quería cerca

Para concluir su mensaje la señora María Paz Fuentes Fernández fue muy clara: “Al resto de gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron”. El mensaje fue publicado en un periódico de Lugo, España e inmediatamente se hizo viral.

Según las publicaciones que retomaron la noticia, no se sabe a ciencia cierta si la última voluntad de María Paz Fuentes Fernández se cumplió, pero se especula que al ver el contundente mensaje y la enérgica voluntad de la mujer española, esa familia no querida por ella pudo no haber asistido al funeral.