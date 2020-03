View this post on Instagram

Such a loss for the CBS news family, such a loss for the world. Heaven just gained a kind soul 🙏🏼RIP Maria Mercader. / Una gran pérdida. María Mercader, ejecutiva y productora de @cbsnews murio hoy tras contraer el coronavirus. Había sobrevivido al cancer 3 veces en su vida. Una luchadora, una inspiración, una mujer noble, religiosa, y positiva. QEPD 🙏🏼 Posted @withregram • @wearecbsnews Maria Mercader, our beloved CBS News colleague, died from COVID-19 on Sunday at 54.‬ “The Maria we are privileged to call family and friend knew better than most the power of relationships, loyalty, faith, kindness, perseverance and a smile, even when a smile defied the darkness of the moment,” said Ingrid Ciprian-Matthews, EVP CBS News.