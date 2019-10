Página

María Escudero ganó en agosto el certamen Miss Teen Universe 2020.

Conoce un poco mejor sobre esta belleza adolescente que tiene un gran futuro.

Y descubre su costado más humano. ¡Te encantará!

Decidida a concursar en Miss Universo, María Gabriela Escudero Suárez se ha estado preparando para conseguir su meta, y sus esfuerzos ya han dado frutos al haber ganado en agosto pasado el certamen Miss Teen Universe International USA 2020.

“Haber ganado este concurso es un sueño hecho realidad. No fue nada fácil. Fue bastante ejercicio, preparación física y mental, pero todo valió la pena”, dijo Escudero Suárez sobre la corona que ganó el 11 de agosto en San Diego, California.

Como la mayoría de reinas de belleza, Escudero Suárez comenzó su deambular por los concursos desde niña. A los ocho años fue Miss Excelencia en su natal Caracas. Después de que su familia, conformada por sus padres César y Dinora y su hermano Gabriel, emigrara a Georgia en 2011, la joven retomó su pasión por los certámenes de belleza.

“Mi familia y Dios son fundamentales en mi vida. Mis padres me han proveído de amor y valores y Dios tiene un plan para mí, y yo estoy entregándome para cumplir mis sueños”, María Gabriela Escudero Suárez, Miss Teen Universe International USA 2020

En 2013 participó en Miss Sugar Hill, en 2018 concursó en Miss Teen Hermosa Latina y aunque quedó en tercer lugar ese certamen fue su trampolín al mundo del modelaje y su belleza no pasó desapercibida. Frank Chávez, dueño de Lizzy Fashion Boutique, le ofreció su apoyo total.

“Frank Chávez es mi patrocinador, me apoya con todo lo que necesito para mis concursos. Confiamos el uno en el otro y decidimos formar un equipo, que incluye a Adán Bautista, estilista y maquillador, y Keyla Díaz, mi coach de pasarela”, explicó la joven.

Para poder competir en San Diego por el cetro nacional, Escudero Suárez tuvo que ganar en mayo el título de Miss Teen South Carolina International puesto que Georgia ya tenía seleccionada a su reina.

“Es un honor representar no solo a Carolina del Sur sino a toda la comunidad estadounidense. Estoy usando mi corona para hacer conciencia sobre temas que me interesan”, dijo la reina de 18 años. “Mi plataforma son los niños. Quiero sacarlos de sus casas para que disfruten su niñez, jugar, sudar, llenarse de lodo, y no pasar el día jugando videojuegos”, agregó.