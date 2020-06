María Elena Salinas confiesa lo inesperado en entrevista

La reconocida periodista asegura que ha sufrido racismo como muchos hispanos en EE.UU.

“Regrésate a tu país”, es el insulto que no olvida

Después de la muerte de George Floyd a manos del oficial Derek Chauvin, han salido a la luz diferentes tesimonios de lo que se vive hoy en día en cuanto al tema del racismo. Uno de ellos es el de la periodista María Elena Salinas, quien confiesa que ha sufrido racismo al igual que muchos hispanos en EE.UU.

En una entrevista que concedió al programa El break de las 7, María Elena Salinas confesó lo inesperado. Con más de 260 mil reproducciones hasta el momento, este video está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Univisión.

A la pregunta que le hizo la conductora de El Break de las 7, Alejandra Espinoza, que si algún momento se ha sentido discriminada, María Elena Salinas respondió de manera contundente:

“Sí, claro. Varias veces me han dicho ‘regrésate a tu país’. Yo cuando vine a vivir a Miami fui al mercado una vez, no me acuerdo si estaba hablando con alguien en español, pero una señora me empujó con el carrito y me dijo: ‘go back to Cuba’ (regrésate a Cuba). Yo, cuando me dicen ‘regrésate a tu país’, pues yo nací en California, ¿desde cuándo California cedió de los Estados Unidos?”.

La periodista, quien ahora colabora con la cadena CBS, dice que cuando ha hecho algunos reportajes, siempre hay alguien que comenta: ‘estamos en Estados Unidos, speak english’ (habla en inglés).

“Estoy hablando en inglés, obviamente, pero si no les gusta el acento, lo critican y dicen: ‘no deberías estar ahí porque tu no hablas inglés’, a pesar de que yo nací aquí y toda mi vida he sido bilingüe”, comentó María Elena Salinas.

En esta misma entrevista, la periodista confirmó que ha sido víctima de racismo y de discriminación:

“La primera vez que intenté trabajar en inglés, que fue a principios de los 80, cuando acababa de empezar en el Canal 34 y tenía un par de años y había la posibilidad de entrar a una estación local, me acuerdo que el director de noticias sí estaba interesado en contratarme, pero después, el gerente general dijo que no porque no lucía suficientemente étnica, era demasiado ‘güerita’, pero mi acento era muy étnico, que mis ojos eran verdosos”.

María Elena Salinas contó que en su lugar contrataron a una chica con el cabello largo en color negro que no hablaba español, por que lo que buscaban era una hispana.

“Esto siempre ha sido, pero lo que más me duele, y lo que tenemos que ver nosotros los hispanos, es que somos racistas contra nuestra propia gente. Aquí juzgamos dependiendo del color de la piel. En México, si empiezas a estar un poquito más moreno, ya eres vista como ‘naco’, una persona que consideran que no es blanco como yo, o no tiene la educación que yo tengo, o no tiene el dinero que yo tengo o la clase que yo tengo, ¿clase de qué?”.

Por último, la periodista aseguró que dentro de nuestros propios países hay mucha discriminación: “Es muy triste y muy frustrante”.

