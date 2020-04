La reconocida y famosa periodista María Elena Salina tiene nuevo trabajo tras su salida de Univisión y ahora debuta en el programa 48 horas del canal CBS, de acuerdo a lo informado en el portal de New York Post.

De acuerdo a este medio de comunicación, la presentadora de noticias dará inicio con la condena definitiva del presunto asesino de una estudiante ocurrido hace dos años.

La profesional de la televisión que estuvo por más de 35 años en Univisión intentó justificar este tipo de historias en su nuevo canal, al decir que no son morbosas.

De acuerdo al portal de Los Angeles Times, la productora ejecutiva de la cadena de CBS, Susan Zirinsky, elogió la llegada de la experimentada conductora y mandó un mensaje a través de Twitter.

“#48 horas @48 horas CBS tiene suerte y el primer @48 horas de María Elena Salinas es muy emocionante… no te pierdas esta historia convincente: ¿se puede encontrar justicia para una hermosa joven”.

María Elena Salinas es reconocida por su amplia trayectoria en Estados Unidos al cubrir muchos eventos importantes en el país, como desastres naturales y las elecciones presidenciales.

Ha compartido pantalla con el periodista Jorge Ramos y entre sus entrevistados destacan grandes personalidades como varios presidentes del país.

También ha hecho algunas coberturas de peligro, como la guerra contra Irak, y por eso hoy la buscan para que participe en varias plataformas informativas de CBS.

La conductora es una de las máximas referencias femeninas en el camino del periodismo en español en Estados Unidos y hoy comienza una nueva etapa de su vida en el programa de 48 horas.

De acuerdo al portal de Univisión, la conductora es de origen mexicano y su carrera comenzó en Estados Unidos, en Los Ángeles.

Entre su palmarés se puede dar cuenta de premios Emmy debido a su gran profesionalismo al contar las historias que muestra en la televisión.

María Elena Salinas es uno de los personajes latinos más reconocidos en suelo americano, por su activismo por la educación infantil.

Pero además es muy querida porque mantiene sus redes sociales activas y en ellas da a conocer sus trabajos y algunas opiniones.

Es seguida por miles de personas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y México, a donde llegan sus historias.

Esta noche María Elena Salinas presentará un caso muy seguido en 48 horas de CBS y lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales.

Precisamente, esta semana se dio a conocer la noticia de que su otrora empresa Univisión haría despidos, como resultado de la crisis económica que se ha desencadenado con la pandemia de coronavirus.

Entre los conductores despedidos por Univisión se encuentran Ivan Kasanzew, José Luis Nápoles y Sonia Parissos Sánchez.

A través de las redes sociales muchos usuarios han lamentado que estos conductores fueran despedidos, ya que los consideran muy profesionales.

Haley Anderson’s murder devastated her friends and family. Was justice served? Join me and a @48hours team as we travel to Nicaragua to follow her killer’s steps. Tonight 10/9c on @CBS pic.twitter.com/31WpZzkOvX

— Maria Elena Salinas (@MariaESalinas) April 25, 2020