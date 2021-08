Sin embargo hay varias celebridades no mantienen su postura de vacunarse, ya que no le tienen tanta confianza, en este caso fue para la cantante María Conchita Alonso quien defiende la postura de la actriz Paty Navidad de no vacunarse contra este virus mortal que ha ocasionado una pandemia mundial, según El Universal.

María Conchita vacuna coronavirus Pepe Aguilar: “Creemos que es una plandemia”

Sobre el estado de salud de la actriz Paty Navidad adelantó un poco de cómo se encuentra en este momento que ha sido hospitalizada debido a su contagio de coronavirus: “Ella me dice que está bien, su hermana es la que está un poquito peor que ella, tiene síntomas más fuertes, pero está bien”, compartió.

Incluso dijo que no cree mucho de lo que dicen de la pandemia: “Claro que sí cree en el virus (Paty), ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos en mucho de lo que dicen con respecto al virus, creemos que es una plandemia, no es una pandemia”, aseguró.