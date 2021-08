María Conchita Alonso luto: Despidió a Chiqui

A través de un video posteado en redes sociales, la actriz explicó que acababa de partir su gatita, mientras subía las imágenes del tiempo que compartieron juntas y que eran los momentos más especiales que habían vivido; aunque es un corto clip, conmueve demasiado observar los últimos instantes de la pequeña gatita.

“Mi Chiqui, Tequila te estaba esperando. Mis angelitos. Por siempre en mi corazón”, escribió la venezolana como pie de imagen, mientras el video empieza con ”You’ll Be In My Heart” amenizando de fondo, asegurándole que no importaba lo demás puesto que siempre estaría cerca de su corazón y su partida estaba dejando un profundo dolor que nadie iba a llenar. Archivado como: María Conchita Alonso luto