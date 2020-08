María Celeste habla por primera vez sobre su despido de la empresa televisiva

La conductora de Al Rojo Vivo da sus primeras impresiones tras el hecho

Además habla de sus proyectos y a futuro y sorprende con lo que le dará Telemundo

Tras su despido de la empresa de Telemundo, la famosa periodista María Celeste del programa Al Rojo Vivo, rompe el silencio y revela lo que todos quieren saber sobre su futuro.

El mensaje lo dio la comunicóloga a través de su página de Facebook y dejó a todos sus seguidores asombrados con las palabras que dio.

El mensaje que dio a conocer la periodista es muy emotivo y aquí te dejamos las primeras impresiones tras su salida de la empresa.

“Hola amigos por su puesto que lleva sacar tiempo para hablarles de una forma íntima y personal somo siempre lo he hecho sobre lo que me ha pasado en las últimas horas, a mi espaldas estás el que era hasta hace muy poco el estudio casero que tenía para presentarles Al Rojo vivo, pero como saben ya no estoy con el programa, ni estoy con Telemundo”.

“Antes que nada les digo que estoy bien, dentro de lo que cabe, y dijo esto porque a nadie le gusta perder su empleo, en mi caso estoy bien, esto es algo que digo siempre a mis hijos, la vida siempre hay que mirarla el vaso a la mitad lleno”.

Luego explicó cómo hay que tomar las noticias: “Si uno cuando tiene momentos difíciles se hace la víctima y empieza a buscar todo lo negativo, empieza a culpar a otros, empieza a tratar de complicar el cuadro que de por sí tiene uno ya complicado, pues uno tiene la tendencia a estancarse, a perder el tiempo en vanalidades, en cosas que no te van a ayudar a progresar en ese nuevo camino”.

Y razona sobre su mentalidad: “Y yo por eso me he concentrado en lo positivo y lo positivo es primero que nada que yo entiendo la decisión que tomó la empresa fue que la tomó sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando a través de todas las industrias”.

