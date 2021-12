“Podría decirles como excusa que ese último día del año me recuerda cuando el padre de mis hijos me dejó en plena Navidad por otra mujer y regresó a casa el 31 de diciembre”, es la manera en como inicia su escrito. “Bueno, en realidad yo pensé que regresaba arrepentido cuando lo vi entrar por la puerta, pero pronto dejó claro que solo había venido de pasada a buscar calzoncillos porque esa noche iba de fiesta con ella”, continúa su relato.

María Celeste fue dejada. Más claro que el agua no se puede, pues rendirse no es precisamente una opción para María Celeste, la periodista puertorriqueña. Tan impredecible es la vida que llega a dar grandes disgustos, pero lo que la distingue a ella es que siempre los recibe como lecciones para crecer y ser aún mejor, no es nada malo verlo desde esa perspectiva.

María Celeste no es fan de celebrar el 31 de diciembre. María Celeste fue dejada

“Si, podría decir que eso me marcó para siempre y que por esa razón le tengo grima al 31 pero, no es cierto. Definitivamente aquella siempre será una memoria dolorosa pero desde mucho antes no me gusta cuando se acerca el fin de año y la razón es porque esa fecha me causa una extrema melancolía”, compartió.

"Por eso no soy de meterme en fiestas para despedir el año. Me fastidia el ambiente festivo de ese día porque me da la sensación de que la mayoría de las personas entra en un rol ficticio para aparentar que son más felices que nunca aún cuando en muchos casos es al revés", añadió en su escrito.