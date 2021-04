Luego de haber sido despedida de Telemundo, María Celeste regresa a Univisión

La reconocida periodista se presenta en el programa Despierta América

“La pura prepotencia periodística”, expresan usuarios ¡De impacto! Luego de haber sido despedida de Telemundo, la reconocida periodista María Celeste regresa a Univisión y se presenta en el programa matutino Despierta América, aunque cabe destacar que no recibe la mejor de las bienvenidas: “La pura prepotencia periódistica”, le dicen usuarios. Raúl González, uno de los conductores del programa, fue el encargado de recibir a María Celeste de la siguiente manera: “Atención, familia, llegó, en vivo, le damos la bienvenida a la casa de Despierta América a un icono del periodismo, galardonada presentadora, activista, autora, madre y una amiga muy querida por todos nosotros”. “Con maripositas” en el estómago: María Celeste Con un vestido escotado en color negro que resaltó su figura a sus 60 años de edad, la nacida en Mayagüez, Puerto Rico un 27 de septiembre, confesó que tenía más de 20 años sin pisar Univisión, y que como el edificio es nuevo, tuvo que apoyarse en un GPS “Con maripositas, eufórica, alborotada, gracias a Dios todas esas cosas, buenas todas”, expresó María Celeste, quien después de su salida de Telemundo se ha reinventado con diferentes proyectos, uno de ellos su programa de entrevistas MC Live en su canal de YouTube (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sus hijos han estado con ella durante la pandemia En esta misma entrevista, la periodista compartió que durante toda la pandemia ha tenido la suerte de que sus tres hijos: Adrián, Lara Giuiliana y Julián, han estado con ella en casa estudiando en línea, y que ella cree que es la única madre que ha logrado que sus hijos, mayores de 20 años, permanezcan en su hogar. Apenas sería el inicio de las confesiones que haría María Celeste para el programa Despierta América de Univisión, aunque tal vez no se esperaría el impacto que causó en redes sociales, pues mientras a algunos les dio mucho gusto verla de nueva cuenta, a otros no les pareció la mejor de las ideas.

María Celeste recuerda su paso por Primer Impacto Fue en febrero de 1994 que María Celeste, junto a Myrka Dellanos, comenzó un programa de noticias que poco a poco se convirtió en un referente en la televisión hispana de Estados Unidos: Primer Impacto. y que le dio el lugar que le corresponde a la mujer. En la sección ¿Te acuerdas de…?, la periodista rememoró algunos detalles de esa época, desde su look hasta los compañeros con los que trabajó y que, varios de ellos, siguen en las filas de Univisión: “Fue una etapa bien bonita, marcó un hito en la televisión porque antes era una tradición que un hombre y una mujer presentaran un noticiero”.

Con su “verdadero amor” Y cuando María Celeste menos lo esperaba, fue sorprendida con varias fotos de su infancia, en varias de ellas acompañada de su “verdadero amor”, su padre, José Enrique Arrarás. Visiblemente emocionada, comentó que él es su adoración total. “A él le debo tantas cosas que me han ayudado en mi carrera: la disciplina, el amor por la excelencia, trabajar duro, todos los principios que yo tengo que me han traído aquí me vienen de este señor que ven aquí”, confesó la reconocida periodista.

“Mi nariz siempre ha sido la misma”: María Celeste María Celeste aprovechó que estaban mostrando fotos de su infancia para aclarar de una vez por todas que nunca se ha operado su nariz, desmintiendo los rumores que afirman lo contrario: “Mi nariz siempre ha sido la misma”, compartió. “De pequeñita, nosotros rescatábamos a todos los animales. Teníamos un árbol gigantesco de mangos en el patio de la casa de la universidad donde mi papá era el rector y los animales se escapaban de las jaulas del zoológico de Mayagüez y venían a mi árbol de mangos y los ayudábamos si estaban heridos”, expresó.

El divorcio de sus padres Después de comentar cómo fue que surgió su amor por los animales, se tocó un tema sensible en la vida de María Celeste: el divorcio de sus padres. Recordó que en primer lugar se fue con su mamá y después, por cuestiones de logística, se fue con su papa. En esta visita a Despierta América de Univisión, la reconocida periodista, quien tuvo una destacada participación en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, dejó constancia de su calidad humana y que sigue estando en el gusto del público.

“La pura prepotencia periodística” Mientras algunas personas aseguraron que Primer Impacto sin María Celeste y Myrka Dellanos nunca fue igual, otras personas se le fueron con todo a Univisión por haber inivtado a la periodista: “Lo que hacen para subir rating, les encanta la gente de Telemundo. Les falta La Venenosa, llévenla”. Por su parte, una usuaria no se tentó el corazón y así se expresó de María Celeste: “La pura preoptencia periodística”, mientras que alguien pensó que Univisión la había despedido: “Ella es una mujer muy pesada, ni siquiera los compañeros de trabajo la soportaban”.

“Qué fastidio con esta mujer” Cuando parecía que las críticas para María Celeste terminarían por su regreso a Univisión, en especial por su visita al programa Despierta América, estas seguían haciéndose presentes: “Qué fastidio con esta mujer, ¿por qué no dan oportunidad a otras periodistas?”. “Dejé de verla desde que la escuché refiriéndose a nosotros como ‘mexicanitos’, le puse atención y fueron varias ocasiones que así se dirigió. Después, cuando el funeral de José José y ella tomó partido y daba su opinión personal, eso no es ético ni profesional”, expresó una internauta.

“Siempre me pareció una periodista mediocre” Tal parece que muchas personas no estuvieron muy acuerdo en volver a ver a María Celeste en Univisión: “La verdad, a mí siempre me pareció una periodista mediocre”, “A ver si ahora aprende a no hablar mucho y respetar al público”, “¿No hay talentos nuevos? Por Dios”. “Siempre lo mismo. Hay otras personas con mejor experiencia y joven, ya está pasada, solo por dinero”, “No, esta mujer no”, “Qué cosas, van y vienen, ¿tanto talento para volver al mismo hoyo?”, “Era buena hasta que se le subió la fama y se volvió déspota”, se puede leer en más comentarios.