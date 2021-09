“Era ese amigo que te sacaba lágrimas de risa con sus ocurrencias”. La ex conductora de Telemundo, María Celeste se encuentra de luto después de que se reveló a través de sus redes sociales la lamentable muerte de su querido amigo, quien falleció a causas de Coronavirus este 7 de septiembre: “Su único error fue no haberse vacunado”.

Tras esto, la conductora reveló cual había sido el único error que había cometido su querido amigo de nombre Rafa, de quien el día de hoy se anuncia su muerte: “Su único error fue no vacunarse, pero estoy segura que no hubiese dudado en hacerlo si hubiese sabido cuál sería el desenlace y que dejaría a tantos que lo queríamos con el corazón roto. Descansa en paz Rafa Prats, mi querido “Rafita”.

La “atacan”; Maria Celeste sufre por muerte de amigo a causas de Coronavirus

Por otra parte, seguidores no pasaron desapercibidas las palabras de María Celeste, argumentando que su amigo se haya vacunado o no era muy probable que su muerte “tenía que pasar”: “Hay gente vacunada que se está muriendo, lo que pasa es que los medidos de noticias no lo dicen, eso no es garantía de nada”.

“No creo que nadie esté en la posición de llamarlo error. No es nuestro lugar juzgar las decisiones que cada persona toma. Simplemente era su tiempo, si no era un virus hubiera sido tal vez un accidente o quizás un ataque al corazón o miles otros ‘tal vez’. Que en paz descanse y Dios le brinde fortaleza a su familia y amigos”, comentó otra seguidora en la publicación de María Celeste hablando sobre la muerte de su querido amigo.