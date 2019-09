View this post on Instagram

Para aquellos que están buscando un lugar donde donas artículos para ayudar a nuestros amigos en Las #Bahamas aquí les dejo el lugar donde yo voy a donar!!!! Ahí estarán hasta las 5 PM #Repost @jestefan30 ・・・ We will be today at our distillery as early as 9am collecting from the following list anything you can help with. Celebrities will be helping out with a boat to get the supplies to the islands affected in the Bahamas right away. I count with your support. Let’s help out our great neighbors in the Bahamas 🙏🙏🙏🙏 6468 NW 77th court Miami