María Celeste Arrarás no se guardó nada y advirtió sobre una mega estafa

Aseguró que otras famosas como Shakira y Salma Hayek también han sido víctimas

María Celeste Arrarás adivirtió a sus fans sobre una gran estafa que la involucró junto a otras celebridades como Shakira, Salma Hayek y Maribel Guardia.

El mundo del Internet avanza a pasos agigantados y se ha vuelto una herramienta fundamental en la vida de las personas. Los beneficios que tiene son inmensos y es innegable que nos facilitan la vida.

Sin embargo, hay algunos grupos en esta plataforma que se aprovechan de la importancia del mismo para lucrar y cometer delitos, que en muchas ocasiones, quedan en la impunidad.

Esto fue algo que ocurrió con María Celeste Arrarás, quien vivió en carne propia un mega fraude con un producto de belleza que lucró con su imagen.

“Información Importante: Están estafando a mujeres que buscan tener una piel tersa y lozana. Quiero aclarar y confirmar que yo de ninguna manera endoso los productos Auvela”, comenzó diciendo la presentadora en un video que subió a su página de Facebook.

“Hoy quiero alertarlos sobre una mega estafa que está arrasando en el Internet” y explicó: “Agarran la imagen de personas famosas, de estrellas, de personajes de la televisión. Yo he caído en esa estafa porque están usando mi imagen para vender esas cremas que no endoso, que no tiene nada que ver conmigo, que son un total fraude, que no tienen que ver conmigo”.

ESTÁN UTILIZANDO MI NOMBRE SIN AUTORIZACIÓN Información Importante:Están estafando a mujeres que buscan tener una piel tersa y lozana. Quiero aclarar y confirmar que yo de ninguna manera endosó los productos Auvela. Posted by Maria Celeste on Tuesday, May 28, 2019

Asimismo, la boricua de 58 años aseguró que este tipo de estafas le han ocurrido a más celebridades: “Las víctimas son actrices como Nicole Kidman, Shakira, la misma Maribel Guardia. La lista es larguísima” y en otro segmento del video también mencionó a Salma Hayek.