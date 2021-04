Fue en las redes sociales del programa Despierta América que se dio a conocer esta exclusiva, la cual a la fecha está cerca de llegar a los 2 mil likes y que provocó reacciones de todo tipo: “Mañana jueves en Despierta América llega María Celeste Arrarás. Una visita que no puedes dejar de ver”. ¿Se unirá a las filas de Univisión nuevamente?

¡Una bomba! Tras su despido de Telemundo hace apenas unos meses, donde vivió momentos de gloria con su programa Al Rojo Vivo , la reconocida periodista María Celeste regresa a Univisión y usuarios se preguntan si no encuentran más talento.

Llama la atención que, a la fecha, María Celeste no ha dicho nada en sus redes sociales sobre su regreso a Univisión. En su publicación más reciente, anunció que ya está disponible “la exclusiva que muchos esperaban”. su entrevista con Chyno Miranda para su programa MC Live.

No es la primera vez que María Celeste comparte una foto con su mascota, Archie Arrarás, quien incluso tiene su propia cuenta de Instagram con más de 3 mil seguidores hasta el momento, pero ahora llamó la atención que lo hizo desde la tina de su baño.

“La vida a veces no es fácil”: María Celeste

En una reveladora entrevista que le hizo María Celeste a Adamari López, la actriz y conductora puertorriqueña abrió su corazón y le confesó a la periodista que luego de haber sido diagnosticada con cáncer, fue un “golpe durísimo” para ella.

Y sobre Luis Fonsi, aunque no dijo su nombre, mencionó: “Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas, que yo con la gente que tenía alrededor me sentía en confianza para hablar lo suficiente como para poder sacar todo ese dolor que tenía y la verdad es que no fue así”.