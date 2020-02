View this post on Instagram

Nunca olvidaremos tu sonrisa querido Ari. Te nos fuiste antes de tiempo y te voy a extrañar 😢 Para aquellos que no tuvieron el gusto de conocerlo Ari era el director de estudio de Al Rojo Vivo y falleció inesperadamente esta madrugada. Fue un excelente amigo y profesional. Todo un caballero. 🖤